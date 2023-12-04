إصابة شخص إثر تصادم سيارة ميكروباص وآخرى نقل بطريق رافد جمصة بالدقهلية

أصيب شخص بكسور وجروح، نتيجة حادث تصادم سيارة نقل وسيارة ميكروباص، بطريق رافد المنصورة جمصة، بنطاق محافظة الدقهلية اليوم الاثنين، أمام قرية التخشيبة التابعة لمركز بلقاس، وتم نقله إلى مستشفى بلقاس المركزى لتلقى العلاج اللازم

وتلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة بلقاس، بوقوع حادث تصادم على طريق المنصورة جمصة أمام قرية التخشيبة التابعة للمركز.

وانتقلت قوة أمنية من ضباط مباحث مركز شرطة بلقاس، وسيارات الإسعاف ورجال المرور إلى مكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص تبين أن الحادث وقع بين سيارة ميكروباص تحمل أرقام "د س ع 5942" وأخرى نصف نقل حمراء اللون تحمل أرقام "د وع 1829"، فيما أدى الحادث إلى إصابة شخص يدعى سامح السعيد عبد ربه 32 عاما مقيم قرية شقرف التابعة لمركز الستامونى، وتم نقله إلى مستشفى بلقاس لتلقى العلاج اللازم.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لأعمال شئونها ومباشرة التحقيقات وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تم إزالة آثار الحادث وإعادة حركة تسيير المرور مرة أخري.