إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم توك توك وميكروباص بالدقهلية

أصيب 3 أشخاص بكسور وجروح خطرة، إثر حادث تصادم بين مركبتين توك توك وسيارة ميكروباص، أمام قرية منشأة عبد النبي، بنطاق مركز أجا ب محافظة الدقهلية بطريق ميت غمر – أجا، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج.

كان اللواء مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من مستشفى أجا المركزي بوصول كل من:"أحمد عبدالعزيز محمد"، 30عاما، وشقيقة "ناصر"، 30 عاما، مقيمين بندر أجا، و"عبدالعزيز رمضان الشحات النجار"، 36 عاما، مقيم عزبة العرب مركز أجا مصابين بنزيف وكسور متفرقة بالجسم.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أجا، وبسؤال المصابين والفحص تبين انهأثناء استقلالهم توك توك اصطدموا بتوك توك آخر بالمواجهة فضلا عن مرور سيارة ميكروباص واصطدامها بمركبتين التوك توك امام قرية منشأة عبد النبي بطريق ميت غمر –أجا بإتجاه ميت غمر.

جرى التحفظ على مركبتين التوك توك والميكروباص تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة بالواقعة لمباشرة التحقيقات.