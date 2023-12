أوكرانيا ترسل قططا إلى الخطوط الأمامية لمواجهة غزو الفئران للخنادق.. فيديو

اقترابت العملية العسكرية الروسية من دخول عامها الثانى، واستمرت الاشتباكات على مختلف الجبهات، ووسط كيل الاتهامات من الطرفين، حيث بدأت حرب من نوع جديدة تطفو إلى السطح.

فقد بدأت كييف بإرسال قطط إلى جبهات القتال لمكافحة الجرذان التي تغزو الخنادق الأوكرانية، وذلك بعدما غزت الفئران المكان وباتت تزعج الجنود ليلا، وتتسلل إلى أكياس النوم وتقضم ما تحصل عليه، بما في ذلك الزي الرسمي، وتتلف الخوذات وكابلات الاتصالات، بحسب موقع العربية.

Ukraine began sending cats to the front to fight mice, rats and snakes, - Bild.



The invasion of rodents and snakes has become a serious problem for the Ukrainian army.

Mice and rats prevent military personnel from sleeping, bite, eat provisions and gnaw on everything. pic.twitter.com/zi0LZPDUeY