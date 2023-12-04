أطعمة تزيد من حدة أمراض الصدر والتنفس خلال فصل الشتاء.. أبرزها البيض

كتبت إيناس البنا

مع قدوم فصل الشتاء تزداد حدة بعض الأمراض سوءًا بسبب تغير الطقس وانخفاض درجة الحرارة التي تؤثر على بعض الفئات من الأمراض، خاصة أمراض الصدر والتنفس، أحد هذه الأمراض التي يؤثر عليها فصل الشتاء هو الربو.

ووفقًا لموقع "healthsite"، قد تزيد بعض الأطعمة من حدة أعراض الربو التي تشمل ألم في الصدر، والسعال، وضيق التنفس، والصفير مما قد يجعل من الصعب على الشخص التنفس، وعلى الرغم من أنه لا يمكن علاج هذه الحالة، ولكن مع الرعاية المناسبة، يمكنك السيطرة على أعراضها

الأطعمة المقلية

الأطعمة الدهنية يمكن أن تؤدي إلى تفاقم حالة مرضى الرب، حيث تسبب الالتهاب وتؤثر على وظائف الرئة، لا ينبغي تجنب جميع الأطعمة الدهنية، ولكن يجب تجنب بعض الأطعمة الدهنية التي تؤدي إلى السمنة، على النقيض هناك بعض الأطعمة الدهنية الصحية مفيدة لصحة الأشخاص المصابين بالربو.

المحليات الصناعية

تحتوي المحليات الصناعية على مادة الأسبارتام، وهي مادة غير مفيدة لمرضى الربو، يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الوضع بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من الربو، يوجد الأسبارتام في المُحليات الصناعية والمشروبات الغازية والعلكة.

منتجات الألبان

منتجات الألبان مثل الحليب والجبن والآيس كريم ليست جيدة لمرضى الربو، حيث تعمل هذه المنتجات على زيادة إنتاج المخاط في الجسم، مما قد يسبب مشاكل في التنفس للأشخاص المصابين بالربو. إذا كنت مريضًا بالربو، استشر طبيبك لتحديد ما إذا كانت منتجات الألبان ضارة لك أم لا، إذا لم تكن منتجات الألبان ضارة لك، فاستهلكها باعتدال.

البيض

إذا كنت من عشاق البيض، فيجب عليك التأكد من استبعاده من نظامك الغذائي خلال الأشهر الباردة، حيث يعد البيض أحد أنواع الحساسية الغذائية الشائعة ويمكن أن يؤدي إلى ظهور أعراض الربو لدى بعض الأشخاص. إذا كان لديك حساسية من البيض، فمن المهم تجنبه تماما.