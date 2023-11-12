تقلبات الطقس تؤثر على صحتك.. الهواء البارد يزيد الربو وألم المفاصل

تشهد حالة الطقس اليوم تقلبات جوية، حيث ذكرت هيئة الأرصاد الجوية أن هناك تكاثر للسحب الرعدية واحتمالات سقوط أمطار متفاوتة الشدة، وتؤثر تقلبات الطقس على صحتنا بطرق عدة نتعرف عليها فى هذا التقرير.
كيف تؤثر تقلبات الطقس على صحتك
بحسب موقع pidemo فإن تقلبات الطقس
تمثل تحديًا لجهاز المناعة لدينا حتى يتكيف مع تغييرات الجو المفاجئة.
5 مشاكل صحية تزداد حدتها مع تقلبات الطقس
1. التهابات وأمراض الجهاز التنفسي العلوي
تزداد الأمراض التنفسية فى تقلبات الطقس، حيث قد لا يرتدى المريض الملابس المناسبة للجو نتيجة تغير الطقس صباحًا وظهرًا ومساءً، وبالتالي قد تزداد البرودة ولا يرتدى المريض طبقات كافية من الملابس فيصاب بالأمراض، وعندما تتقلب درجات الحرارة، ينصح بارتداء طبقة خفيفة إضافية من الملابس ويمكن تخفيف هذه الطبقة إذا شعرت بالحر فى وقت الظهيرة.
2. تفاقم حساسية الجيوب الأنفية المزمنة
الهواء البارد مع تقلبات الطقس و المليء بحبوب اللقاح والغبار هو عاصفة مثالية لمشاكل الجيوب الأنفية الشديدة والمزمنة، وينصح الأطباء أيضًا بشراء جهاز ترطيب لإضافة الرطوبة إلى الهواء لتخفيف حدة الحساسية.
3. زيادة الربو الموسمي والتهاب الشعب الهوائية الناتج عن الهواء البارد
يمكن للهواء البارد أن يسبب الربو الموسمي أو التهاب الشعب الهوائية، يجب أن يكون الأشخاص الذين يعانون من هذه الحالات مستعدين لاستخدام جهاز الاستنشاق موسميًا لتجنب نوبات السعال الشديدة والمزمنة مع تناوب الأدوية فى ووقتها.
4. تفشي نزلات البرد والأنفلونزا
إذا كان شخص ما مريضًا بالبرد أو الأنفلونزا، فقد ترى "تفشيًا" بسيطًا للمرض، ويجب الالتزام التام بنظافة اليدين وتغطية الفم والأنف عند السعال والعطس.
5. ألم المفاصل
عندما يصبح الطقس باردا، يزداد تيبس وتصلب العضلات والمفاصل ويصاب البعض بألم فى المفاصل، لذا من المهم أن تحرص على تدفئة نفسك جيدا وتناول الأطعمة المعززة لصحة العظام مثل: الأطعمة الغنية بالكالسيوم وفيتامين د ومنها الحليب ومنتجات الألبان.
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