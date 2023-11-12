تقلبات الطقس تؤثر على صحتك.. الهواء البارد يزيد الربو وألم المفاصل

كتبت فاطمة خليل

كيف تؤثر تقلبات الطقس على صحتك بحسب موقع pidemo فإن تشهد حالة الطقس اليوم تقلبات جوية، حيث ذكرت هيئة الأرصاد الجوية أن هناك تكاثر للسحب الرعدية واحتمالات سقوط أمطار متفاوتة الشدة، وتؤثر تقلبات الطقس على صحتنا بطرق عدة نتعرف عليها فى هذا التقرير.بحسب موقع pidemo فإن تقلبات الطقس تمثل تحديًا لجهاز المناعة لدينا حتى يتكيف مع تغييرات الجو المفاجئة.

5 مشاكل صحية تزداد حدتها مع تقلبات الطقس 1. التهابات وأمراض الجهاز التنفسي العلوي تزداد الأمراض التنفسية فى تقلبات الطقس، حيث قد لا يرتدى المريض الملابس المناسبة للجو نتيجة تغير الطقس صباحًا وظهرًا ومساءً، وبالتالي قد تزداد البرودة ولا يرتدى المريض طبقات كافية من الملابس فيصاب بالأمراض، وعندما تتقلب درجات الحرارة، ينصح بارتداء طبقة خفيفة إضافية من الملابس ويمكن تخفيف هذه الطبقة إذا شعرت بالحر فى وقت الظهيرة.

2. تفاقم حساسية الجيوب الأنفية المزمنة الهواء البارد مع تقلبات الطقس و المليء بحبوب اللقاح والغبار هو عاصفة مثالية لمشاكل الجيوب الأنفية الشديدة والمزمنة، وينصح الأطباء أيضًا بشراء جهاز ترطيب لإضافة الرطوبة إلى الهواء لتخفيف حدة الحساسية.