أستاذ عيون: أصحاب قصر النظر ومرضى السكر ممنوعين من القيادة أثناء الشبورة

كتبت إيناس البنا

حذرت هيئة الأرصاد المصرية من الشبورة الكثيفة التي تغطى سماء البلاد اليوم الإثنين منذ الساعات الأولى فجر اليوم، خاصة لقائدي السيارات على الطرق السريعة، حفاظا على صحة المواطنين.

من جانبه أكد الدكتور أشرف الهباق أستاذ طب وجراحة العيون جامعة بنها، أن الكثافة الكبيرة للشبورة تؤثر بشكل كبير على مستوى الرؤية أمام قائدى السيارات، خاصة أصحاب أمراض معينة ترتبط ارتباطا مباشرا وتؤثرعلى العين مثل مرضى السكر، مشيرا إلى أن مدى كثافة الشبورة ومقدار الرؤية التي تحدده هيئة الأرصاد للقيادة هى متر أو مترين أو أكثر.

وأضاف أستاذ طب العيون في تصريح خاص لـ" اليوم السابع"، أن هناك فئتين من الأشخاص فيما يخص قوة النظر، الأشخاص الطبيعيين وهم أصحاب النظر 6 /6 ، والأشخاص الذين يعانون من قصر النظر أو يعانون من مشاكل في شبكية العين بسبب مرض السكر أو ضغط الدم أو من يعانى من المياه الزرقاء ، وهنا يجب التركيز على أن المرضى الذين يعانون من مشاكل تؤثر على العين لهم وضع خاص أثناء وجود شبورة.

وأشار إلى أنه المرضى الذين يعانون من أي مشاكل تؤثر على العين ممنوعين تماما من القيادة أثناء نزول الشبورة، لأنهم في الأيام العادية لا يستطيعون الرؤية بصورة طبيعية، لذا يجب التعامل بالشكل الذى يتناسب مع حالتهم المرضية لعدم تعريض حياتهم للخطر أثناء القيادة.

أما أصحاب النظر الطبيعي إذا كانت الشبورة ليست كثيفة وتحجب الرؤية القريبة يمكنه القيادة بحذر، ولكن في حالات الشبورة الكثيفة للغاية يمنع من القيادة تماما.

ونوه الطبيب أن هناك بعض الأشخاص الذين يعانون من جفاف العين قد يعتقدون أن وضع القطرات المرطبة قد تساعد وهذا غير صحيح أو ارتداء نظارة مثلا، لأنه ليس هناك إجراء وقائى مع الشبورة سوء تجنب القيادة .