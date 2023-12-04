أستاذ علوم سياسية لطلاب إعلام القاهرة: المشاركة بالانتخابات الرئاسية واجب وطنى

كتب محمد صبحى - تصوير كريم عبد العزيز

بدأت قبل قليل الندوة التى تنظمها كلية الإعلام ب جامعة القاهرة تحت عنوان تحت عنوان "الإعلام وتشكيل الوعى بحقوق المواطنة" بحضور الدكتورة حنان جنيد عميد الكلية والكاتبة الصحفية علا الشافعى رئيس تحرير اليوم السابع، والدكتورة ليلى عبد المجيد عميد الكلية الأسبق والدكتور محمود يوسف.

وبدأت فعاليات الندوة باذاعة السلام الوطنى لجمهورية مصر العربية.

وقال الدكتور محمد سالمان طايع، الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إن الانتخابات الرئاسية مهمة وكحدث سياسى يصنف عالميًا يصنف كأهم ثانى حدث سياسى فى العالم بعد قرار الحرب، موضحًا ان الانتخابات السياسية 3 أنواع وهى الرئاسية والتشريعية والمحليات

وأضاف خلال كلمته بندوة كلية الإعلام بجامعة القاهرة المنعقدة الآن تحت عنوان " الإعلام وتشكيل الوعى بحقوق المواطنة" الانتخابات تعبير عن الديمقراطية النيابية والبلدية للقيام بإدارة شئون الدولة والمجتمع عمليه مهمة ويجب ان ندقق فى الاختيار، لانها تقرر تفويض الامر لشخص لادارة السياسة العامة للدولة .

وتابع استاذ العلوم السياسية، الانتخابات مرآة عاكسة للديموقراطية ومرآة عاكسة لاحترام الحريات فى العالم، مؤكدًا أن المواطنة تعنى حزمة من الحقوق والواجبات ، والالتزام بالمشاركة فى حضور الانتخابات واجب وطنى كمًا انه حق أيضا بموجب الدستور لانه حق سياسى أصيل .

واستطرد الدكتور محمد سالمان طايع ، أن هناك تناسب عكسى بين نسبة المشاركة فى الانتخابات والفساد الانتخابى بمعنى انه كلما زادت المشاركة قل الفساد الانتخابى.

وشرح استاذ العلوم السياسية لطلاب الكلية ، طريقة التصويت بداية من دخول اللجنة الانتخابية والتصويت خلال المشاركة فى الاننخابات الرئاسية