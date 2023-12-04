وزير الدفاع: لا وجود للتنمية إلا بتوافر الأمن والاستقرار

كتب سمير حسنى

قال الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، أن معرض إيديكس 2023 يقام فى توقيت دقيق يتزامن مع ما يشهده العالم من صراعات وحروب تعصف بالأمن والاستقرار الإقليمى والدولى، مؤكدا أن مصر كانت وما زالت نقطة التلاقى لكافة شعوب الإنسانية المحبة للخير والسلام، من أجل توحيد الجهود واحتواء وتيرة الصراعات لإرساء السلام وصياغة حاضر مشترك ننعم فيه بالعيش الآمن المبنى على المحبة وتحقيق المصالح المشتركة.

أضاف وزير الدفاع خلال افتتاح معرض "إيديكس 2023"، أن المعرض بمثابة منصة عالمية لإتاحة الفرصة أمام الدول والشركات المنتجة لنظم التسليح ومنظومات الدفاع لعرض ما وصل إليه العلم من تقنيات حديثة وقدرات دفاعية متطورة فى العديد من مجالات التصنيع العسكرى، وذلك من خلال عرض المبتكرات وتبادل الخبرات لتنمية روابط العلاقات بين الدول فى مجال لصناعات الدفاعية والعسكرية لتعزيز القدرات على حماية ركائز أمننا القومى المشترك وتعميق أطر الشراكة والتعاون فى كافة المجالات العسكرية مع الدول الشقيقة والصديقة، واضعين فى الاعتبار قيام الشركات المنتجة بعرض الأسلحة والمعدات بهدف أن تحصل عليها حكومات الدول الشقيقة والصديقة لتدعيم قدرات قواته المسلحة لردع كل من تسول له نفسها المساس بأمن وسلامة تلك الدول، مع ضمان عدم امتلاكها بوساطة عناصر غير مصدق عليها من الحكومات حفاظا على الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرا إلى أنه لا وجود للتنمية الا بتوافر الأمن والاستقرار.