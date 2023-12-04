نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، معرض "إيديكس" للصناعات العسكرية.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

الرئيس السيسي يفتتح معرض "إيديكس" للصناعات العسكرية



افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، معرض "إيديكس" للصناعات العسكرية، وتنطلق فعاليات المعرض الدولى للصناعات الدفاعية " إيديكس 2023 " فى دورته الثالثة على أرض مصر خلال الفترة من 4 وحتى 7 ديسمبر، وذلك بمركز مصر الدولى للمعارض والمؤتمرات الدولية تحت رعاية الرئيس السيسى، وبمشاركة كبار العارضين والشركات العالمية فى مجال التسليح والصناعات الدفاعية والأمنية على الصعيدين الإقليمى والدولى.

وزير الدفاع: القوات المسلحة حارس وحامى للوطن محافظة على أمنه واستقراره

قال الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، إن القوات المسلحة المصرية كانت ولا زالت الحصن الأمين لمقدرات هذه الأمة.

وزير الدفاع: التصعيد العسكرى غير المحسوب هدفه تصفية القضية الفلسطينية

قال الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، إن التعاون المشترك ضمانة حقيقة لتحقيق التنمية والاستقرار والرخاء لكافة الدول والشعوب المحبة للسلام. أضاف وزير الدفاع خلال افتتاح معرض "إيديكس 2023، إن الأحداث العالمية الجارية وخصوصا ما تواجهه القضية الفلسطينية من منحنى شديد الخطورة والحساسية وتصعيد عسكرى غير محسوب لفرض واقع على الأرض هدفه تصفية القضية الفلسطينية. وكالة الفضاء المصرية تعلن إطلاق القمر الصناعى مصر سات 2 من الصين فى ضوء الشراكة الاستراتيجية التى تجمع حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية والتعاون المثمر والبناء بين البلدين الصديقين، أعلنت وكالة الفضاء المصرية أنه تم إطلاق القمر الصناعى "مصر سات 2" من قاعدة إطلاق تيوتشان بمدينة تيا أكوان فى تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الرابع من ديسمبر 2023 بتوقيت الصين، وذلك فى إطار اتفاقية التعاون الفنى والاقتصادى بين الجانبين. قائد القوات البحرية: الانتهاء من صناعة 3 فرقاطة و30 ريب قتالى و11 لانشا استعرض الفريق أشرف إبراهيم عطوة، قائد القوات البحرية، جهود التصنيع المحلي للوحدات البحرية خلال الفترة الماضية، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من صناعة 3 فرقاطة بالتعاون مع الجانب الفرنسي، إضافة إلى 30 ريب قتالي و11 لانشا. أول فرقاطة بحرية بأياد مصرية 100% خلال معرض "إيديكس 2023" استعرض فيلم تسجيلي، بعنوان "الإرادة والتحدي" خلال فعاليات معرض "إيديكس 2023"، تصنيع وإنتاج أول فرقاطة بحرية مصرية، "ميكو إيه 200"، بأيدي مصرية 100 %.

جيش الاحتلال الإسرائيلى يقتحم أحياء فى البيرة ومحيط مخيم قلنديا

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اقتحم أحياء سطح مرحبا في البيرة ومحيط مخيم قلنديا بالضفة الغربية.

زلزال بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر يضرب تركيا

ذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، الإثنين، أن زلزالا بقوة 5.1 درجة هز مناطق من البلاد، مشيرة إلى أن مركزه في خليج جيمليك، ببحر مرمرة. وبحسب موقع الحرة، أوضحت الإدارة أن الزالزل وقع عند الساعة 10:42 صباحا في خليج جيمليك، بعمق 9 كليو مترات تقريبا.

طقس اليوم.. شبورة كثيفة وأجواء باردة ليلا والعظمى بالقاهرة 25 درجة