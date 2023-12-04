أخبار البورصة المصرية اليوم الإثنين 4-12-2023

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الإثنين 4-12-2023، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، وسط تداولات بلغت 4.9 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 39 مليار جنيه عند مستوى 1.705 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 16 سهمًا

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 16 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: طاقة عربية، والألومنيوم العربية، والعامة لصناعة الورق-راكتا، وبي انفستمنتس القابضة، وأي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، وتنمية للاستثمار العقاري، والمشروعات الصناعية والهندسية، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى، والإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبي الجديد، وماكرو جروب للمستحضرات الطبية-ماكرو كابيتال، وإعمار مصر للتنمية، وبي أي دي-البدر للاستثمار والتنمية، والدولية للأسمدة والكيماويات، والعامة للصوامع والتخزين، والعربية لإدارة وتطوير الأصول.

البورصة تربح 39 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، وسط تداولات بلغت 4.9 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 39 مليار جنيه عند مستوى 1.705 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.3 مليار ورقة مالية بقيمة 4.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 145.9 ألف عملية لعدد 203 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 85.43% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.85%، والعرب على 9.72%، واستحوذت المؤسسات على 76.08% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 23.91%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 406.8 مليون جنيه، 29.1 مليون جنيه، 30.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 2.7 مليون جنيه، 126.6 مليون جنيه، 337 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.82% ليغلق عند مستوى 25265 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.83% ليغلق عند مستوى 30368 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.78% ليغلق عند مستوى 10757 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.51% ليغلق عند مستوى 5384 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2% ليغلق عند مستوى 7840 نقطة، فيما هبط مؤشر تميز بنسبة 2.51% ليغلق عند مستوى 6448 نقطة، ونزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 4.32% ليغلق عند مستوى 1427 نقطة.

وصعدت أسهم 118 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 42 شركة، ولم تتغير مستويات 43 شركة.

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي رواد السياحة-الرواد، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية عدد 20 ألف سهم، 141.4 ألف سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية 3.2 مليون سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات القاهرة للزيوت والصابون، والإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، والمالية والصناعية المصرية، والقاهرة للإسكان والتعمير عدد 2 مليون سهم، 4.1 مليون سهم، 110.3 ألف سهم، 200 ألف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركات الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، والإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، والمجموعة المصرية العقارية، ورواد السياحة-الرواد، والمشروعات الصناعية والهندسية عدد 5 آلاف سهم، 500 ألف سهم، 7.8 مليون سهم، 272.7 ألف سهم، 1.5 مليون سهم، على التوالي.

كما اشترى مساهم رئيسي بشركتي مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، ومستشفى النزهة الدولي عدد 54516 سهم، 15.6 ألف سهم، على التوالي.

أعلنت شركة العبور للاستثمار العقاري، بيع المساهم شركة دراية المالية مساهمة مقفلة عدد 101 ألف سهم بسعر 9.653 جنيه بقيمة إجمالية 974.9 ألف جنيه، لتنخفض نسبة المساهم من 5.46% إلى 4.89%، ونفذت الصفقة من خلال شركة مباشر لتداول الأوراق المالية.

فيما أعلنت شركة المجموعة المصرية العقارية، شراء المساهم محمود عبد اللطيف محجوب عدد 4.2 مليون سهم بسعر 0.9962 جنيه بقيمة إجمالية 4.1 مليون جنيه، لترتفع نسبة المساهم من 2.101% إلى 3.14%، ونفذت الصفقة من خلال شركة تارجيت لتداول الأوراق المالية.

كما أعلنت الشركة العالمية للاستثمار والتنمية، شراء المساهم صندوق التأمين الخاص للعاملين بالجهات القضائية والجهات المعاونة لها عدد 3.52 مليون سهم بسعر 6.75 جنيه بقيمة إجمالية 33.8 مليون جنيه، لتصل نسبة المساهم إلى 6.51%، ونفذت الصفقة من خلال شركة ميد كاب لتداول الأوراق المالية.

بنك البركة

أعلن بنك البركة، توقيع اتفاقية تمويل قصير الأجل من مؤسسة التمويل الدولية (IFC) بنظام المرابحة بقيمة 50 مليون دولار لمدة عام (قابل للتجديد لسنتين إضافيتين)، وذلك بغرض دعم خطة البنك التوسعية في تمويل مشاريع الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر.

بلتون

قالت شركة بلتون المالية القابضة، إن الشركة تقدمت للهيئة العامة للرقابة المالية، للموافقة المبدئية تمهيدًا لتأسيس شركة بغرض تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة برأس مال مصدر ومدفوع بـ250 مليون جنيه مملوكة بالكامل لبلتون بطريقة مباشرة وغير مباشرة.