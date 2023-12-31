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100 ألف شخص يتجمعون وسط سيول الليلة احتفالا بـ رأس السنة الجديدة

الأحد، 31 ديسمبر 2023 04:21 م
100 ألف شخص يتجمعون وسط سيول الليلة احتفالا بـ رأس السنة الجديدة سيول
كتب خالد إبراهيم

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قال مسؤولون فى مدينة سيول، اليوم الأحد، إن حفل قرع الأجراس هذا العام فى ليلة رأس السنة فى وسط سيول سيتضمن عروضا مختلفة، ومن المتوقع أن يجذب حشدا يصل إلى حوالى 100 ألف شخص.

ويقام احتفال قرع الجرس الشهير فى منتصف الليل فى جناح بوسينجاك وسط سيول يوم 31 ديسمبر كل عام منذ عام 1953 للاحتفال بالعام الجديد، على الرغم من حظر الحضور العام خلال جائحة كوفيد-19، بحسب ما ذكر الموقع الكوري koreaherald.

يبدأ حدث هذا العام فى الساعة 11 مساءً، وفى جناح بوسينجاك، يضم عروضًا متنوعة وموكبًا يضم المسرحيات الكورية التقليدية على طول قسم طوله 400 متر من الشارع الممتد من بوسينجاك، وفقًا لمسؤولى المدينة.

ويتبع حفل قرع الجرس عند منتصف الليل مباشرة ظهور "شمس منتصف الليل"، وهى قطعة أثرية يبلغ قطرها 12 مترًا ترمز إلى العام الجديد، فى شارع سيجونج-دايرو القريب فى وسط سيول.

سيول
سيول

ويتم إقامة حفل موسيقى لاحق لموسيقى البوب الكورية على خشبة المسرح، سيتم إقامته فى سيجونج دايرو، للاحتفال ببداية العام الجديد بعروض لفرق البوب الكورية الشهيرة، بما فى ذلك Enhypen وThe Boyz وOh My Girl.

وتنشر المدينة أيضًا حوالى 1100 من حراس السلامة والمرور، بينما ستنشر الشرطة حوالى 2490 ضابطًا لضمان السلامة العامة، ومن المتوقع أن يجذب حدث هذا العام نحو 100 ألف شخص، أى ضعف حجم المشاركين باحتفالات العام الماضى.

وتخطط المدينة لمرور مترو الأنفاق بمحطة جونغجاك بالقرب من جناح بوسينجاك دون توقف من الساعة 11 مساءً، حتى الساعة 1 صباحًا من اليوم التالى كجزء من إجراءات السيطرة على الحشود، وقالت إن الحافلات ومترو الأنفاق ستعمل حتى الساعة الثانية صباحًا حتى يعود الزوار إلى منازلهم.







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