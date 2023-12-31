فى ليلة رأس السنة.. حفلات الزفاف بـ" لاس فيجاس " على موعد مع رقم قياسى جديد

كتب خالد إبراهيم

يمكن لموجة من المقبلين على الزواج فى لاس فيجاس ليلة رأس السنة الجديدة أن يسجلوا رقماً قياسياً لأكثر أيام الزفاف ازدحاماً فى المدينة على الإطلاق، وذلك لأن يوم 31/12/23 معروف فى صناعة حفلات الزفاف الضخمة فى لاس فيجاس باعتباره "تاريخًا متخصصًا"، وذلك بفضل النمط المتكرر 1-2-3 1-2-3، حسبما ذكرت صحيفة Las Vegas Review-Journal.

وقالت ميلودى ويليس ويليامز، رئيسة شركة Vegas Weddings، التى تدير أماكن متعددة: "إنها ضربة مزدوجة.. فى أى وقت تحصل فيه على هذه التواريخ المتخصصة، فهى دائمًا تحظى بشعبية كبيرة، ولكن اربط ذلك بليلة رأس السنة الجديدة وسيكون ذلك بمثابة عرض رائع".

الرقم الذى يجب التغلب عليه فى ليلة رأس السنة الجديدة هو 4492 - وهو الرقم القياسى للزيجات فى يوم واحد فى لاس فيجاس المسجل فى 7 يوليو 2007، أما ثانى أكثر تاريخ زفاف متخصص مسجل لدى مكتب الزواج بالمقاطعة فهو 11 نوفمبر 2011 عندما عقد 3125 زوجًا قرانهم.



حفلات زفاف

وذكرت صحيفة ريفيو جورنال أن ليلة رأس السنة الجديدة تجتذب عادة ما بين 450 إلى 550 زوجًا لحفل زفافهم فى لاس فيجاس منذ عام 2018، ولكن ليس هذا العام بالنسبة لحفلات الزفاف فى فيجاس، حيث يتم حجز الشركة بالكامل فى منتصف الليل فى أماكنها المتعددة، بما فى ذلك الكنيسة الصغيرة المبنية من الطوب البنى فى وسط مدينة لاس فيجاس مع برج الكنيسة الأبيض والمظلة الحمراء.

وقالت ويليس ويليامز إن شركتها وحدها تتوقع تزويج أكثر من 120 ثنائياً فى ليلة رأس السنة، 5 من هؤلاء الأزواج سوف يعقدون قرانهم بينما تبدأ الساعة فى العد التنازلى حتى منتصف الليل.

بدورها، قالت لين مارى جويا، كاتبة مقاطعة كلارك، إن الأزواج الذين تزوجوا فى موعد خاص فى لاس فيجاس وصفوهم بأنهم "تواريخ سحرية" يسهل تذكرها.

وأضافت جويا: "أعتقد أن الاحتفال الذى يتمتع بديناميكية جماعية أمر جذاب حقًا.. عندما يكون الجميع فى صف واحد ويتزوجون ويكونون متحمسين للوقوع فى الحب، فإن ذلك يعزز تجربتهم الخاصة".