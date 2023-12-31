اليوم السابع
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الأحد، 31 ديسمبر 2023 05:39 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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وزير القوات المسلحة الفرنسى يزور المستشفى الميدانى بالعريش ويلتقى مصابى غزة

الأحد، 31 ديسمبر 2023 04:50 م
وزير القوات المسلحة الفرنسى يزور المستشفى الميدانى بالعريش ويلتقى مصابى غزة سيباستيان ليكورنو
أ ش أ

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قام وزير القوات المسلحة الفرنسى سيباستيان ليكورنو اليوم الأحد بزيارة إلى المستشفى الميدانى الفرنسى المقام على متن حاملة المروحيات "ديكسمود" التى ترسو بالعريش لاستقبال الجرحى من أهالى قطاع غزة .

وتفقد الوزير الفرنسى أقسام المستشفى التى بدأت عملها فى 27 نوفمبر الماضى، كما تبادل الحديث مع المرضى وذويهم واطلع على سير العمل بالمستشفى.


وتعد فرنسا هى القوة الغربية الأولى التى تقدم خدمات للرعاية الصحية بالقرب من قطاع غزة،مشيرة إلى أن معظم المدنيين الذين تم علاجهم يعانون من أمراض خطيرة .

 

 







سيباستيان ليكورنو

المستشفى الميدانى الفرنسى

العريش

غزة




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