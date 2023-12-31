وأنت بتحتفل بالسنة الجديدة.. نصائح حافظ بها على عينيك من الألعاب النارية

كتبت إيناس البنا

مع الاحتفال بليلة رأس السنة وانتهاء سنة واستقبال عام جديد، قد يقوم البعض بمظاهر احتفالات تشمل استخدام المفرقعات وبعض الألعاب النارية لإضفاء نوع من البهجة على الاحتفال.

وفى هذا الشأن أوضحت الدكتورة نضار حسن استشارى طب وجراحة العيون بمستشفى معهد ناصر، أن الكثير من الأشخاص خلال الاحتفالات كل عام يتعرضون لمشكلات في العين عند استخدام الألعاب النارية، والتي تتطلب عناية كبيرة.

ونصحت طبيبة العيون فى تصريح لـ"اليوم السابع"، بالحرص على ارتداء النظارات الواقية أثناء استخدام الألعاب النارية، والتي ستمنع أي ضرر غير مرغوب فيه، مشيرة إلى أن إصابة العين قد تحدث نتيجة تطاير شظايا أو بقايا المفرقعات داخل العين، مع ضرورة التأكد من غسل وتعقيم يديك التي قد تكون محملة بالمواد الكيميائية بعد لمس الألعاب النارية، وقد تلحق الضرر بالعينين إذا لمست يداك العينين عن طريق الخطأ.

وأكدت أنه في حالة إصابة عينك وشعرت بأى حرقة أو إصابة يجب غسل عينك بالماء الجارى سريعًا، ولكن لا تحاول فرك عينك المصابة مع التوجه إلى أقرب طبيب في حالة تعرضك لأي إصابة شديدة.

وشدد طبيبة العيون على ضرورة الحفاظ على مسافة آمنة عند استخدام الألعاب النارية، لتفادى خطر الحروق وإصابات العين، مع ضرورة التخلص من الألعاب النارية المستعملة بشكل صحيح بعد الاحتفالات، لتجنب التقاط الأطفال هذه البقايا دون غسل أيديهم ثم فرك أعينهم دون الانتباه.