نصائح لتنظيم نسبة السكر بالدم فى احتفالات العام الجديد 2024

كتبت فاطمة خليل

ساعات قليلة ويبدأ العام الجديد 2024، ويمكن أن يضع مريض السكر خطة للتحكم بنسبة السكر في الدم في العام الجديد، وفي هذا التقرير نقدم لكم بعض النصائح للتحكم بنسبة السكر في الدم في احتفالات العام الجديد 2024، بحسب موقع "hindustantimes".

وبحسب التقرير يمكن تناول البروتينات الخالية من الدهون، مثل الدجاج المشوي أو السمك، مع زيادة الخضار غير النشوية لإعداد طبق متوازن ومغذي.

وشدد التقرير على تناول الحبوب الكاملة والكربوهيدرات المعقدة بدلاً من السكريات المكررة مع مراقبة كميات الطعام لمنع ارتفاع نسبة السكر في الدم.

ومن بين النصائح التى أوردها التقرير أيضًا ممارسة الرياضة بانتظام لتحسين التحكم في نسبة السكر في الدم ومن أمثلة هذه الرياضات المشي والرقص وغيرها.

ويجب أيضًا أن تحافظ على رطوبة جسمك بشرب الكثير من الماء لأنه يمكن أن يساعد الكلى على التخلص من السكر الزائد.

النظام الغذائي المتوازن من أهم النصائح لضبط مستوى السكر، ويشمل الدهون الصحية والبروتينات والكربوهيدرات لمنع الارتفاع المفاجئ في نسبة السكر في الدم.

ويجب أن تنتبه لمستويات السكر في الدم من خلال مراقبتها بانتظام، خاصة خلال الاحتفالات والأعياد.

تناول الدواء في الوقت المناسب، يجب اتباع الجدول الزمني الخاص بك وأخبر طبيبك إذا كانت هناك أي تغييرات يجب إجراؤها للمناسبات الخاصة.