ممارسة الرياضة 3 مرات أسبوعيًا تجعل حجم الدماغ أكبر وتعزز ذاكرتك

كتبت فاطمة خليل

كشفت دراسة جديدة عن أن ممارسة التمارين الرياضية لمدة 10 دقائق ثلاث مرات في الأسبوع يمكن أن تجعل حجم دماغك أكبر وهو ما يعزز وظائف الذاكرة لديك، ووجد الباحثون أن أولئك الذين مارسوا الرياضة يومين أو ثلاثة أيام في الأسبوع كان لديهم مناطق دماغية أكبر مرتبطة بالذاكرة، بحسب جريدة "ديلي ميل" البريطانية.

وبدأ العلماء في كندا والولايات المتحدة استكشاف العلاقة بين ممارسة التمارين الرياضية المعتدلة إلى القوية لمدة يومين إلى ثلاثة أيام في الأسبوع والتأثيرات على حجم الدماغ.

وبعد دراسة فحوصات الدماغ بالرنين المغناطيسي لأكثر من 10000 شخص، وتتبع سلوكياتهم الصحية، اكتشف الباحثون أن أولئك الذين يمارسون الرياضة بانتظام لديهم أدمغة أكبر حجماًـ وقد شوهد هذا على وجه التحديد في المجالات التي تحكم معالجة المعلومات والذاكرة، والإدراك الحسي، والتحكم في العضلات، واتخاذ القرار.

بعض أنواع النشاط البدني التي كان لها هذا التأثير شملت الجري والمشي والرياضات الجماعية.

وأظهر الأفراد الذين يمارسون التمارين البدنية المعتدلة إلى القوية بانتظام، بما في ذلك المشي أو الجري أو ممارسة الرياضة، زيادة في حجم الدماغ في المناطق المهمة لإقامة الاتصال بين خلايا الدماغ ومعالجة المعلومات الجديدة وتخزين الذكريات.

وأفاد العلماء أن اتخاذ 4000 خطوة فقط يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على صحة الدماغ.

ورأى الباحثون أن ممارسة النشاط البدني بانتظام يزيل اللويحات الموجودة في الدماغ والتي يمكن أن تؤدي إلى الخرف وتحسين الأداء الإدراكي.