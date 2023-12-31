مد خدمة عدد من مديرى إدارات هيئة قناة السويس وتعيين آخرين جدد.. بالأسماء

أصدر الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس عدداً من القرارات بشأن تشكيل مجلس إدارة الهيئة الجديد لعام 2024، تضمنت مد خدمة عدد من مديرى الإدارات، وتعيين مديرين جُدد بمجلس الإدارة، ليصبح التشكيل الجديد كما يلي:
المهندس جمال السيد أبو الخير عضو مجلس الإدارة، مديراً لإدارة الرئاسة.
السيد أبو الفتوح السيد فرج -مديرا لإدارة شئون العاملين.
المهندس عبد الخالق محمد عوض الله - مديرا لإدارة الترسانات.
الدكتور مهندس ياسر حسن عبدالله الششنجى مديرا لإدارة الإتصالات ونظم المعلومات.
المهندس مصطفى قناوى أحمد أحمد- مديرا لإدارة الكراكات.
الدكتور مهندس حسن أحمد عبد الحميد- الفقى مديرا لإدارة الأنفاق والكبارى.
الدكتور فتحى عبد الباري- قائم بأعمال مدير إدارة التخطيط والبحوث والدراسات اعتباراً من 1/1/2024 ويخول السلطة المالية والإدارية للسيد مدير إدارة التخطيط والبحوث.
المحاسبة حنان محمد محسن - قائم بأعمال مدير إدارة الخدمات اعتباراً من 1/1/2024 ويخول السلطة المالية والإدارية للسيد مدير إدارة الخدمات.
المحاسب محمود عبده مصطفى حسن - قائم بأعمال مدير إدارة التموين اعتباراً من 1/1/2024 ويخول السلطة المالية والإدارية للسيد مدير إدارة التموين.
المحاسب منتصر خليل إبراهيم عبد الفتاح- قائم بأعمال مدير الإدارة المالية اعتباراً من 1/1/2024 ويخول السلطة المالية والإدارية للسيد مدير الإدارة المالية.
المهندسة نيفان عماد الدين السيد على - قائم بأعمال مدير إدارة الأشغال اعتبارا من 1/1/2024 ويخول السلطة المالية والإدارية للسيد مدير الإدارة الأشغال.
المهندس محمد غريب أبو الرجال - قائم بأعمال مدير الإدارة الهندسية ويخول السلطة المالية والإدارية للسيد مدير الإدارة الهندسية.
عبد العزيز فرحات - قائم بأعمال مدير الإدارة القانونية اعتباراً من 1/1/2024 ويخول السلطة المالية والإدارية للسيد مدير الإدارة القانونية.
المهندس نشأت نصر الدين هاشم - قائم بأعمال مدير إدارة التحركات اعتباراً من من 1/1/2024 ويخول السلطة المالية والإدارية للسيد مدير إدارة التحركات.
المهندس أشرف أنور عبد الغنى يونس - رئيساَ لإدارة الشركات اعتباراً من 1/1/2024 ويخول السلطة المالية والإدارية للسيد نائب مدير إدارة الشركات.
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