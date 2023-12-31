محافظ جنوب سيناء يناقش خطة ترشيد الكهرباء وأعمال الصيانة والنظافة بالمدن

ترأس اللواء دكتور خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، مؤتمر المتابعة الدورى الأسبوعى، الذى عقد بقاعة الاجتماعات بمجلس مدينة شرم الشيخ، بحضور الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء أحمد الإسكندرانى السكرتير العام، واللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد، ورؤساء المدن، ومديرى المديريات، ومديرى إدارة الديوان العام، وممثلى الشركات والهيئات المنفذة والمشرفة على المشروعات بنطاق المحافظة.

وبدأ المؤتمر بالسلام الوطنى، وهنأ المحافظ الجهاز التنفيذى بقدوم عام ميلادى جديد، مثمنا دورهم خلال عام مضى وتحقيق العديد من الإنجازات والمشروعات الخدمية التى تمس المواطن مباشرة، مطالبهم بالاستمرار فى بذل المزيد من الجهد لتنفيذ كافة المشروعات والأعمال الموكلة اليهم، كما شدد المحافظ خلال المؤتمر على المتابعة الميدانية لرؤساء المدن خلال الفترة الصباحية حتى الثالثة عصرا، والالتحام بالمواطنين، والاستماع لمقترحاتهم ومطالبهم، وتحقيقها على أرض الواقع وتخصيص الفترة المسائية للأعمال الإدارية.

ناقش المحافظ خلال المؤتمر موقف استعدادات مدينة شرم الشيخ للافتتاحات لكلًا من مبنى الرصد الأمنى – مضمار الهجن – قرية التراث البدوى – المستشفى البيطرى – بحيرات الاكسدة – نقطة مشاهدة الطيور -الحديقة المركزية.

كما تم عرض موقف تشغيل مشروع التاكسى الذكى وموقف تركيب الكاميرات به، وأيضا موقف استكمال أعمال الخزانات بالطريق الدائرى بشرم الشيخ وتوصيل التيار الكهربائى لطلمبات الخزانات بواسطة شركة الكهرباء وكذا عرض موقف إنشاء عدد 5 ميادين بالمدينة "ميدان دلتا شرم – ميدان المحكمة – ميدان العلم نور – ميدان مجلس المدينة الجديد – ميدان عامل النظافة"، وتم عرض موقف إنشاء الحضانة بالحديقة المركزية بشرم الشيخ، وعرض موقف إنشاء عدد 4 ملاعب بادل، وموقف ساحات الانتظار ومقترحات تشغيلها، وشراء عدد " 5" حافلات كهربائية للعمل بالمدينة والتى من المنتظر وصولها خلال شهر مارس القادم، وكذا موقف إنشاء المسجد والكنيسة بمنطقة نبق بشرم الشيخ.

تم خلال المؤتمر عرض موقف الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالى 2023-2024، كما تم متابعة الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات بمدينة طور سيناء العاصمة منها موقف مسجد المنشية، والكنيسة، وموقف طرح شركة النظافة والصيانة بالمدينة، وموقف إقامة عدد " 60" بيتا بدويا بمنطقة الجبيل بمدينة طور سيناء، وعرض الموقف التنفيذى للأعمال المطلوبة المنطقة المحيطة بالمسرح الصيفى بالمدينة.

كما تم عرض موقف إقامة عدد 60 بيتا بدويا بمنطقة النقب بمدينة طابا.

كما تم عرض آخر موقف للتقنين بمدن المحافظة، وموقف لجان البت والطلبات المقدمة اليها، كما تم استعراض موقف التجمعات التنموية، تم خلال الاجتماع عرض كتاب وزير التنمية المحلية بشأن التأكيد على الالتزام بخطة ترشيد الكهرباء على مستوى المحافظة،

وتم مناقشة موقف تراخيص المحلات بالمدن "عدد المحلات المرخصة – وغير المرخصة"، مسئول متابعة التراخيص، عرض موقف التصالح قانون 17 لسنة 2019 ومعدل الإنجاز بالمدن.

تم خلال المؤتمر مناقشة أعمال فريق عمل البنية المعلوماتية المكانية والوحدات المكونة لها،وكذا مناقشة الإنتهاء من الطلبات المتأخرة بالمدن ومناقشة بعض التحديات التى تواجه عمل المتغيرات المكانية بالمحافظة.

وتم أيضا عرض موقف إستعدادات المحافظة لامتحانات النقل للعام الدراسى للفصل الأول، ومناقشة كتاب مدير مركز معلومات الشبكات والمرافق بشأن استكمال الهيكل الوظيفى والأجهزة الخاصة بمركز معلومات شبكات المرافق.