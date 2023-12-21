إعادة فتح ميناء نويبع البحرى وانتظام الحركة الملاحية بموانئ البحر الأحمر

يقوم مديرى الموانى بالمتابعة مع الهيئة العامة للارصاد الجوية للخريطة المناخية والجومائية حفاظا على انتظام وسلامة الملاحة البحرية والممتلكات العامة والخاصة .

كانت أعلنت الهيئة العامة لموانى البحر الأحمر، إغلاق ميناء نويبع البحرى بمحافظة جنوب سيناء في تمام الساعة الثانية ظهرا نظرا لسوء الأحوال الجومائية، حيث بلغت شدة الرياح 20 عقدة جنوبية ، وارتفاع الأمواج ما بين 3-4 أمتار وحالة البحر مضطربة بشدة.