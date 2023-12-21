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إعادة فتح ميناء نويبع البحرى وانتظام الحركة الملاحية بموانئ البحر الأحمر

الخميس، 21 ديسمبر 2023 11:43 م
إعادة فتح ميناء نويبع البحرى وانتظام الحركة الملاحية بموانئ البحر الأحمر ميناء نويبع البحرى - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلن المركز الاعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، إعادة فتح ميناء نويبع البحرى بمحافظة جنوب سيناء فى تمام الساعة الحادية عشر مساء بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار الرياح، وتم استئناف الأنشطة البحرية والحركة الملاحية .

يقوم مديرى الموانى بالمتابعة مع الهيئة العامة للارصاد الجوية للخريطة المناخية والجومائية حفاظا على انتظام وسلامة الملاحة البحرية والممتلكات العامة والخاصة .
 
كانت أعلنت الهيئة العامة لموانى البحر الأحمر، إغلاق ميناء نويبع البحرى بمحافظة جنوب سيناء في تمام الساعة الثانية ظهرا نظرا لسوء الأحوال الجومائية، حيث بلغت شدة الرياح 20 عقدة جنوبية ، وارتفاع الأمواج ما بين 3-4 أمتار وحالة البحر مضطربة بشدة.
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