اليوم السابع
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قرى شرق إدفو تدخل العام الجديد بحياة كريمة.. الصرف والغاز على الأبواب

الأحد، 31 ديسمبر 2023 05:00 ص
قرى شرق إدفو تدخل العام الجديد بحياة كريمة.. الصرف والغاز على الأبواب مشروعات حياة كريمة فى اسوان
أسوان- صلاح المسن

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المبادرة الرئاسية حياة كريمة، التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، تعمل علي تحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين وفقًا لرؤية مصر 2030، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وفي محافظة  أسوان، تستهدف المبادرة الرئاسية 39 وحدة محلية قروية رئيسية و 116 قرى توابع و 380 نجع وكفر وعزبة، حيث سيتم تنفيذ 1231 مشروعا، وبتكلفة تصل لحوالي 26.8 مليار جنيه بمختلف القطاعات الخدمية 

ومن القري المدرجة نحو 17 قرية ونجع تقع  شمال شرق محافظة أسوان بمنطقة وادي الرديسية بمركز ادفو يقطنها نحو 16 ألف نسمة، وقري ونجوع وادى الرديسيه من أولى القرى بمحافظة أسوان التى نفذت بها مشروعات حياه كريمة، وتضم هذه القري رقعة زراعية كبيرة وهي قري منتجة لأهم المحاصيل الزراعية.

وتشمل المشروعات مجمع خدمات وادى الرديسيه والوحدة البيطرية والمجمع الزراعى ومركز شباب، ومدرسة وادى الرديسيه الابتدائية والمدرسه الاعدادية ومحطة المعالجة ومكتب بريد ، وخطوط المياه الجديدة، وعمليات الأعمدة والمحولات ونقطه الإسعاف، ومدرسة الفصل الواحد ومدرسة الرى بالرش.

وتشمل المشروعات نحو 26 من المشروعات بقرية وادى الرديسية وتم الإنتهاء من 14 مشروع بنسبة 100% تضم مشروعات إنشاء 2 مكتب بريد ، ومركز للشباب ، بالإضافة إلى مشروعات إحلال وتجديد وصيانة شاملة وبسيطة  5 مدارس، بجانب 6 مشروعات تشمل وإحلال وتجديد وتوصيل خطوط وشبكات مياه الشرب والصرف الصحى بقري وادي الرديسية وتوابعها، وهناك 5 مشروعات تراوحت نسب تنفيذها مابين 90 إلى 95% تضم مشروعات إنشاء المجمع الخدمى والزراعى ونقطة الإسعاف ومحطة الصرف والمعالجه، وهناك 7 مشروعات تراوحت نسب تنفيذها ما بين 40 إلى 85 % وتضم مشروعات إنشاء مبنى الأسرة والطفولة ، وتوصيل الغاز الطبيعى والوصلات المنزليه للصرف الصحى ، بجانب أعمال إحلال وتجديد شبكات الكهرباء، وأيضاً إعادة تأهيل رافع المياه وشبكات الإتصالات الأرضية.

في نفس السياق، وفي اطار دعم قطاع مياه الشرب والصرف الصحي تم تنفيذ العديد من المشروعات لتحسين مياه الشرب واستكمال توصيل وصلات الصرف الصحي المنزلية.

كما تشهد المنشآت الرياضية طفرة غير مسبوقة مع إنشاء وتطوير الملاعب الرياضية لتعزيز الأنشطة الترفيهية والرياضة  وجعل المنشآت الرياضية جاذبة للشباب.

وفى إطار تنفيذ مبادرة الرئيس يجري تنفيذ مشروع إنشاء عدد من المدارس المجتمعية  ومنها موقعين بقرية وادى الرديسية  ، حيث تستهدف هذه المدارس مواجهة ظاهرة التسرب من التعليم وإتجاه الطلاب في هذه المناطق للعمل مع أولياء أمورهم في المزارع والورش لخلق مصدر دخل للأسر الأكثر إحتياجاً حيث يتم تحمل المؤسسة للمصروفات المدرسية ، مع توزيع المواد الغذائية والزى المدرسى صيفاً وشتاءاً .

جدير بالذكر ان مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "  تشمل فى مرحلتها الأولى قرى مراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة وتستهدف 39 وحدة محلية قروية رئيسية و 116 قرى توابع و 380 نجع وكفر وعزبة، حيث سيتم تنفيذ  1231 مشروعا، وبتكلفة تصل لحوالي 26.8 مليار جنيه بمختلف القطاعات الخدمية .
 
وقال اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، أن هناك متابعة ميدانية لمتابعة نسب ومعدلات التنفيذ بالمشروعات الجارية لضمان الانتهاء من جميع المشروعات في مواعيدها المحددة للبدء في تشغيلها لتلبية المطالب والاحتياجات الجماهيرية والارتقاء بمستوى الظروف المعيشية والاقتصادية والإجتماعية للأهالي والمواطنين بجميع القرى والنجوع المستهدفة ،وأشار محافظ أسوان، إلى أنه من بين المشروعات المستهدفة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" 62 مجمعًا خدميًا وزراعيًا، و75 كوبرى، و32 نقطة إسعاف، و157 مركز شباب، و2 مجمع صناعي، بالإضافة إلى 63 مشروعا تابعا لسكن كريم، مؤكدًا على الإسراع بمعدلات الأعمال الجارية، مع تنفيذها بمستوى عالي من التشطيب سواء من الشركات أو المقاولين، لافتاً إلى أنه تم الإنتهاء من 1165 مشروع حتى الآن، ويتم تشغيلهم تدريجياً ودخولهم الخدمة ليجنى المواطنين من أبناء المحافظة ثمار النجاحات والإنجازات المتتالية التى حققتها وتحققها المبادرة، والتى ساهمت بشكل مباشر فى تحويل القرى إلى قرى كاملة المرافق والخدمات الأساسية المختلفة، مع تحقيق نقلة نوعية وحضارية كبيرة بها.
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مشروعات حياة كريمة فى اسوان

 

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مشروعات حياة كريمة فى اسوان

 

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مشروعات حياة كريمة فى اسوان

 

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مشروعات حياة كريمة فى اسوان

 

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مشروعات حياة كريمة فى اسوان

 

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مشروعات حياة كريمة فى اسوان

 

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مشروعات حياة كريمة فى اسوان

 

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مشروعات حياة كريمة فى اسوان

 

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مشروعات حياة كريمة فى اسوان

 

 

 







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