قرى شرق إدفو تدخل العام الجديد بحياة كريمة.. الصرف والغاز على الأبواب

وفي محافظة أسوان، تستهدف المبادرة الرئاسية 39 وحدة محلية قروية رئيسية و 116 قرى توابع و 380 نجع وكفر وعزبة، حيث سيتم تنفيذ 1231 مشروعا، وبتكلفة تصل لحوالي 26.8 مليار جنيه بمختلف القطاعات الخدمية

ومن القري المدرجة نحو 17 قرية ونجع تقع شمال شرق محافظة أسوان بمنطقة وادي الرديسية بمركز ادفو يقطنها نحو 16 ألف نسمة، وقري ونجوع وادى الرديسيه من أولى القرى بمحافظة أسوان التى نفذت بها مشروعات حياه كريمة، وتضم هذه القري رقعة زراعية كبيرة وهي قري منتجة لأهم المحاصيل الزراعية.

وتشمل المشروعات مجمع خدمات وادى الرديسيه والوحدة البيطرية والمجمع الزراعى ومركز شباب، ومدرسة وادى الرديسيه الابتدائية والمدرسه الاعدادية ومحطة المعالجة ومكتب بريد ، وخطوط المياه الجديدة، وعمليات الأعمدة والمحولات ونقطه الإسعاف، ومدرسة الفصل الواحد ومدرسة الرى بالرش.

وتشمل المشروعات نحو 26 من المشروعات بقرية وادى الرديسية وتم الإنتهاء من 14 مشروع بنسبة 100% تضم مشروعات إنشاء 2 مكتب بريد ، ومركز للشباب ، بالإضافة إلى مشروعات إحلال وتجديد وصيانة شاملة وبسيطة 5 مدارس، بجانب 6 مشروعات تشمل وإحلال وتجديد وتوصيل خطوط وشبكات مياه الشرب والصرف الصحى بقري وادي الرديسية وتوابعها، وهناك 5 مشروعات تراوحت نسب تنفيذها مابين 90 إلى 95% تضم مشروعات إنشاء المجمع الخدمى والزراعى ونقطة الإسعاف ومحطة الصرف والمعالجه، وهناك 7 مشروعات تراوحت نسب تنفيذها ما بين 40 إلى 85 % وتضم مشروعات إنشاء مبنى الأسرة والطفولة ، وتوصيل الغاز الطبيعى والوصلات المنزليه للصرف الصحى ، بجانب أعمال إحلال وتجديد شبكات الكهرباء، وأيضاً إعادة تأهيل رافع المياه وشبكات الإتصالات الأرضية.

في نفس السياق، وفي اطار دعم قطاع مياه الشرب والصرف الصحي تم تنفيذ العديد من المشروعات لتحسين مياه الشرب واستكمال توصيل وصلات الصرف الصحي المنزلية.

كما تشهد المنشآت الرياضية طفرة غير مسبوقة مع إنشاء وتطوير الملاعب الرياضية لتعزيز الأنشطة الترفيهية والرياضة وجعل المنشآت الرياضية جاذبة للشباب.