قافلة دعوية وكسائية لـ "خريجى الأزهر" و"الإسلامى العالمى" بجنوب سيناء

كتب لؤى على

أطلقت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر ، والمجلس الإسلامي للدعوة الإغاثة، قافلة دعوية توعوية إلى جانب توزيع منتجات كسائية لأهالي القبائل وبدو جنوب سيناء بالتعاون مع قطاع المعاهد الأزهرية ومجمع البحوث الإسلامية، وذلك لنشر وسطية الإسلام، وتعاليمه السمحة، وترسيخ قيم المواطنة، وإبراز دور الأزهر والمنظمة في مواجهة الأفكار المتطرفة الهدامة.

شاركت في القافلة د. فاطمة كشك - نائب رئيس فرع المنظمة بالدقهلية، ووفد من المنظمة متمثل في: أحمد حميد - نائب مدير المكاتب الداخلية بالمنظمة، وعمرو ربيع - مدير العلاقات الخارجية لمجلة نور، كما رافق القافلة وفد من المجلس العالمي للدعوة والإغاثة.

عقد أعضاء القافلة العديد من الأنشطة والزيارات والفعاليات والندوات وتوزيع المساعدات الكسائية والغذائية بمختلف أماكن التجمعات البدوية بالمحافظة؛ حيث توجهت القافلة في البداية لزيارة اللواء أ.ح خالد فودة - محافظ جنوب سيناء؛ حيث قام وفد المنظمة بإهدائه درع المنظمة تقديرا لجهوده في دعم القافلة وأنشطة المنظمة بالمحافظة وتقديرا لجهوده في خدمة أهالي جنوب سيناء وسعيه الدائم في تنمية المجتمع البدوي.

واهتمت القافلة بعقد ندوة توعوية تثقيفية حول "تكريم المرأة في الإسلام" بمعهد فتيات الوادي بمدينة الطور، وندوة بعنوان "تعليم أصول الفقه الصحيحة في الصلاة والعبادات".

كما نظم أعضاء القافلة فعاليات "قوافل إتقان الصلاة" في محافظة جنوب سيناء، وكانت من ضمنها ندوة توعوية تفاعلية بعنوان "أركان الصلاة والعبادات"، وكذلك ندوة دينية عن "الانتماء والمواطنة" وندوة بعنوان "الإسلام يحث على التنمية والتطور" وندوة بعنوان "الشائعات وخطورتها عن المجتمع" بالنادي الاجتماعي بمدينة دهب.

كما قام الوفد بزيارة المعاهد الأزهرية وتوزيع مجلة نور على طلبة معهد الطور النموذجي ومعهد فتيات الجبيل بمدينة الطور، وتنفيذ ورش حكي لهم واكتشاف مواهب الأطفال، والتأكيد عليهم بمتابعة موقع المجلة على صفحات التواصل الاجتماعي "الفيسبوك " والتواصل مع المجلة لإرسال نماذج لأعمالهم الفنية والإبداعية.

كما لم تغفل القافلة دورها الإنساني بتوزيع عدد 300 بطانية على المحتاجين من أبناء بدو سيناء فضلاً عن توزيع عدد 15 كرسيا متحركا لذوي الاحتياجات الخاصة وإهداء الهلال الأحمر المصري عدد 4 كراس متحركة.