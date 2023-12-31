فتح طريق "الإسماعيلية - القاهرة" في الاتجاهين بعد زوال الشبورة المائية.. صور

الإسماعيلية: السيد فلاح

قررت إدارة المرور إعادة فتح طريق " الإسماعيلية _ القاهرة" في الاتجاهين بعد زوال الشبورة المائية الكثيفة، واتضاح الرؤية أمام قائدي المركبات بعد أن وصلت لحد الضباب، وعلي آثر ذلك تم غلق الطريق في الساعات الأولى من صباح اليوم، وتكدثت السيارات أمام كارتة الإسماعيلية بالآلاف ونفس الأمر بكارتة العاشر من رمضان.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد، شبورة مائية صباحًا تكون كثيفة أحيانًا علي بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تصل لحد الضباب علي بعض المناطق.

ويشهد اليوم طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.

ومتوقع أيضًا أمطار خفيفة إلي متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى بنسبة حدوث (40% تقريبا) تمتد خفيفة الي مناطق من جنوب الوجه البحرى بنسبة حدوث (20 تقريبا) على فترات متقطعة، وحالة البحرين ، البحر المتوسط خفيف : معتدل ارتفاع الموج (1: 1.5 متر، والبحر الأحمر خفيف : معتدل ارتفاع الموج 1: 1.5 متر).

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأحد : القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 14، ورسعيد الصغرى 15 والعظمى 21، والإسماعيلية الصغرى 13 والعظمى 22، والسويس الصغرى 14 والعظمى 22، والعريش الصغرى 14 والعظمى 22 درجة.