اليوم السابع
Ads
الأحد، 31 ديسمبر 2023 10:19 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

غلق طريق الإسماعيلية - القاهرة من الاتجاهين بسبب الشبورة الكثيفة.. صور

الأحد، 31 ديسمبر 2023 08:50 ص
غلق طريق الإسماعيلية - القاهرة من الاتجاهين بسبب الشبورة الكثيفة.. صور الشبورة المائية الكثيفة
الإسماعيلية: السيد فلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قررت إدارة المرور غلق طريق "الإسماعيلية - القاهرة" من الاتجاهين بسبب الشبورة المائية الكثيفة، وانعدام الرؤية أمام قائدي المركبات ووصلت لحد الضباب، وتكدثت السيارات أمام كارتة الإسماعيلية ونفس الأمر بكارتة العاشر من رمضان.
 
وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم، الأحد، شبورة مائية صباحًا تكون كثيفة أحيانًا علي بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تصل لحد الضباب علي بعض المناطق.
 
كما يشهد اليوم طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.
 
ومتوقع أيضًا أمطار خفيفة إلي متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى بنسبة حدوث (40% تقريبا) تمتد خفيفة الي مناطق من جنوب الوجه البحرى بنسبة حدوث (20 تقريبا) على فترات متقطعة، وحالة البحرين ، البحر المتوسط خفيف : معتدل ارتفاع الموج (1: 1.5 متر، والبحر الأحمر خفيف : معتدل ارتفاع الموج 1: 1.5 متر).
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأحد : القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 14، ورسعيد الصغرى 15 والعظمى 21، والإسماعيلية الصغرى 13 والعظمى 22، والسويس الصغرى 14 والعظمى 22، والعريش الصغرى 14 والعظمى 22 درجة.
 
الشبورة
الشبورة
غلق الطريق
غلق الطريق

 

غلق طريق الإسماعيلية - القاهرة من الاتجاهين بسبب الشبورة الكثيفة
غلق طريق الإسماعيلية - القاهرة من الاتجاهين بسبب الشبورة الكثيفة

 

غلق طريق الإسماعيلية - القاهرة من الاتجاهين بسبب الشبورة
غلق طريق الإسماعيلية - القاهرة من الاتجاهين بسبب الشبورة

 

غلق طريق الإسماعيلية القاهرة من الاتجاهين بسبب الشبورة الكثيفة
غلق طريق الإسماعيلية القاهرة من الاتجاهين بسبب الشبورة الكثيفة

 

غلق طريق الإسماعيلية القاهرة من الاتجاهين بسبب الشبورة
غلق طريق الإسماعيلية القاهرة من الاتجاهين بسبب الشبورة

 

غلق طريق الإسماعيلية بسبب الشبورة الكثيفة
غلق طريق الإسماعيلية بسبب الشبورة الكثيفة

 







الاسماعيليه

اخبار الاسماعيليه

اخبار المحافظات

حاله الطقس في الاسماعيليه

طقس اليوم

درجه الحراره اليوم

حالة الطقس

حالة الطقس اليوم

حالة الطقس غدا

حالة الطقس في الاسماعيليه

حالة الطقس الان

حاله الطقس

حالة الطقس في مصر

الطقس في مصر

حاله الطقس اليوم

هيئة الارصاد الجوية

حالة الطقس الان في الاسماعيليه

اخبار الطقس غدا

اخبار الطقس اليوم

اخبار الطقس في مصر

اخبار الطقس الان

حاله الطقس غدا

الطقس في الأيام المقبلة

الطقس اليوم فى مصر




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة