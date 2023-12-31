طقس اليوم.. شبورة كثيفة تصل لحد الضباب والعظمى بالعاصمة 21 درجة

كتب ــ محمود راغب

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد، شبورة مائية صباحاً تكون كثيفة أحيانا علي بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تصل لحد الضباب على بعض المناطق.

كما يشهد اليوم طقسا معتدلا نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.

ومتوقع أيضا أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى بنسبة حدوث (40% تقريبا) تمتد خفيفة الي مناطق من جنوب الوجه البحرى بنسبة حدوث (20 تقريبا) على فترات متقطعة، وحالة البحرين ، البحر المتوسط خفيف : معتدل ارتفاع الموج (1: 1.5 متر، والبحر الأحمر خفيف : معتدل ارتفاع الموج 1: 1.5 متر).

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأحد: القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 14، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 14، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 12، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 12، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 13، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 13.