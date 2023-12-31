اليوم السابع
Ads
الأحد، 31 ديسمبر 2023 02:09 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

غدا بدء تطبيق زيادة الحد الأدنى للمعاش .. اعرف القيمة

الأحد، 31 ديسمبر 2023 01:00 م
غدا بدء تطبيق زيادة الحد الأدنى للمعاش .. اعرف القيمة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي اعتبارا من غدا  الإثنين زيادة  الحد الأدنى للمعاش لمن تنتهي خدمته اعتبارًا من 1/1/2024 مبلغ 1300 جنيه بدلًا من 1105 جنيهات، في حين سيبلغ الحد الأقصى للمعاش 10080 جنيها بدلًا من 8720 جنيها، حيث سيتم رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى ليكون 2000 جنيه بدلًا من 1700 جنيه، كما تم رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى ليكون 12600 جنيه بدلًا من 10900 جنيه، اعتبارًا من 1/1/2024.
 
 
 
على جانب أخر يسمح قانون التأمينات والمعاشات للزوجة الأرملة صرف حقها من معاش زوجها المتوفى بمعدل ثلاثة أرباع المعاش في حالة عدم وجود مستحقين آخرين، وفي حالة وجود أبناء مستحقين يتم تقسيم معاش الزوج المتوفى بين الأرملة وأبنائها، فمثلا في حالة وجود زوجة "أرملة" وأبناء فتحصل الأرملة على نصف المعاش ويقسم النصف الآخر بين الأبناء.
 
 






معرفة المعاش

استعلام عن المعاش بالرقم القومي

الاستعلام عن المعاش بالرقم القومي

الاستعلام عن المعاش

الاستعلام

معاش

سن المعاش

المعاش المبكر

المعاشات

الاستعلام عن قيمة المعاش

الاستعلام عن المعاش بالاسم

الاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم

صرف المعاش

زيادة المعاش

زيادة

زياده المعاش

استعلام عن المعاش

زيادة المعاشات

قانون المعاش الجديد

الاستعلام عن قيمة المعاش بالرقم القومي

الحد الادني للمعاشات

الهيئه القوميه للتامينات الاجتماعيه

الحد الأدنى للمعاشات 2024

موعد صرف المعاشات هذا الشهر

زيادة المعاشات يناير 2024 كام في الميه

موعد صرف المعاش

قبض المعاش



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة