غدا بدء تطبيق زيادة الحد الأدنى للمعاش .. اعرف القيمة

كتب مدحت وهبة

تبدأ ا لهيئة القومية للتأمين الاجتماعي اعتبارا من غدا الإثنين زيادة الحد الأدنى للمعاش لمن تنتهي خدمته اعتبارًا من 1/1/2024 مبلغ 1300 جنيه بدلًا من 1105 جنيهات، في حين سيبلغ الحد الأقصى للمعاش 10080 جنيها بدلًا من 8720 جنيها، حيث سيتم رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى ليكون 2000 جنيه بدلًا من 1700 جنيه، كما تم رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى ليكون 12600 جنيه بدلًا من 10900 جنيه، اعتبارًا من 1/1/2024.

على جانب أخر يسمح قانون التأمينات والمعاشات للزوجة الأرملة صرف حقها من معاش زوجها المتوفى بمعدل ثلاثة أرباع المعاش في حالة عدم وجود مستحقين آخرين، وفي حالة وجود أبناء مستحقين يتم تقسيم معاش الزوج المتوفى بين الأرملة وأبنائها، فمثلا في حالة وجود زوجة "أرملة" وأبناء فتحصل الأرملة على نصف المعاش ويقسم النصف الآخر بين الأبناء.