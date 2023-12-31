عميد طب طنطا يشهد حفل تخريج الدفعة 61 بالكلية

شهد الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب جامعـة طنطـا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية احتفال طلاب الدفعة 61 دور نوفمبر 2023 العام الجامعي 2022 - 2023 " نظام 6 + 1 " بانتهاء الامتحانات في جو ملئ بالبهجة والسرور، بحضور الدكتورة هويدا إسماعيل وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، و الدكتور محمد حنتيرة وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، و الدكتور محمد الشبينى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعدد من رؤساء الأقسام ومديري الوحدات بالكلية.

وأعرب الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب جامعـة طنطـا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية عن سعادته بالتواجد وسط أبنائه الطلاب، مقدما لهم التهنئة ولأسرهم وذويهم بمناسبة انتهاء الامتحانات وبدء الحياة العملية، موجها الخريجين بضرورة الاهتمام بالتدريب والاستفادة من التواجد بالمستشفيات الجامعية في ظل اعتماد الدولة على الشباب لتحقيق رؤية مصر 2030 في القطاع الصحي، معبرا عن تقديره لجهود كافة الأقسام الإكلينيكية المعنية بتدريبهم وإدارة شئون الأطباء والإدارات المعاونة بالمستشفيات الجامعية.

جدير بالذكر أن إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا امتحان مادة التوليد وأمراض النساء " الورقة الثانية " بالدفعة 61 دور نوفمبر 2023 للعام الجامعي 2022 - 2023 هو 903 طالب وطالبة وسيتم التدريب بالمستشفيات الجامعية، تحت رعاية الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، و الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، و الدكتور حسن التطاوى المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية وتحت إشراف الدكتور أسامة شلبى مدير مستشفى الرمد الجامعي، و الدكتورة نهال المشد مدير إدارة تدريب الأطباء الامتياز في أقسام الجراحة والباطنة والنساء والأطفال والطوارئ بالإضافة إلى 2 أقسام خاصات بالتناوب فيما بين الطلاب خلال الفترة من 1 مارس 2024 حتى 28 فبراير 2025