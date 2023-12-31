طقس الإسكندرية ليلة رأس السنة.. هطول أمطار متفاوتة الشدة وانخفاض درجات الحرارة

الإسكندرية جاكلين منير

تشهد محافظة الإسكندرية، حالة من التقلبات الجوية ليلة رأس السنة، حيث يسود طقس مائل للبرودة وشديد البرودة ليلامع تكاثر السحب الركامية السوداء، وانخفاض فى درجات الحرارة، وتسجل الإسكندرية 21 درجة فى العظمى، 13 درجة فى الصغرى .

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية هطول أمطار متفاوتة الشدة، على السواحل الشمالية الغربية، بنسبة حدوث 30%، مع طقس شديد البرودة ليلا .

ومن المتوقع ان تضرب نوة "رأس السنة" الإسكندرية، الأحد، وسميت بهذا الاسم لأنها تهب على الإسكندرية فى مطلع العام الجديد من كل عام فى شهر يناير وتستمر لمدة يومين وتهب خلالها رياح غربية على الإسكندرية وتكون ممطرة.

وأكدت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية ، على استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى، وتكثيف الجهود لتصريف مياه الأمطار، وفتح الطريق أمام المارة.

وتم رفع درجات الاستعداد وانتشرت السيارات والبدلات، وتستمر أعمال التطهير للشنايش والمطابق، ويتم وقف الإجازات وبدل الراحات ويتواجد رؤساء القطاعات ومديرو العموم على مدار الساعة.

وتمركزت 186 سيارة ومعدة بمختلف أنحاء الإسكندرية بالمناطق الساخنة المتوقع تجمع مياه أمطار بها، وعلى استمرار أعمال التطهير للشنايش والمطابق والمصبات والتأكد من جاهزية جميع المحطات والمواقع الشتوية وتخفيض مناسيب بيارات الرفع، مع استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 لتلقي شكاوى المواطنين للعمل علي حلها فورا، وعلى تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أى مشاكل بالشبكات، واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أى شكاوى،و التنسيق الكامل مع غرفة عمليات القابضة وغرفة عمليات محافظة الإسكندرية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.