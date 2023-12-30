اليوم السابع
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طقس الإسكندرية اليوم.. انخفاض الحرارة والعظمى 21 درجة.. صور

السبت، 30 ديسمبر 2023 11:32 ص
طقس الإسكندرية اليوم.. انخفاض الحرارة والعظمى 21 درجة.. صور طقس الإسكندرية اليوم
الإسكندرية -أحمد الزغبي

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تشهد محافظة الإسكندرية ، اليوم السبت، حالة من الطقس المائل للبرودة، مع انخفاض في درجات الحرارة وسحب في سماء عروس البحر المتوسط، وتسجل درجات الحرارة العظمي 21 درجة، والصغري 13 درجة. 
 
تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم السبت، شبورة مائية كثيفة صباحاً علي بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تصل لحد الضباب علي بعض المناطق.
 
كما يشهد اليوم طقس معتدل نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.
 
ومتوقع اليوم أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى بنسبة حدوث (30% تقريبا على فترات متقطعة، وحالة البحرين ، البحر المتوسط خفيف : معتدل ارتفاع الموج (1) 1.5 متر)، والبحر الأحمر خفيف : معتدل ارتفاع الموج (1: 1.5 متر).
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم السبت في : القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 14، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 13، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 13، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 11، وقنا العظمى 25 درجة والصغرى 12، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 12.
 
 
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طقس الإسكندرية اليوم.. انخفاض درجات الحرارة

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