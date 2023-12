طفل فلسطينى يتحامل على نفسه ويرفض إسعافه لتوفير العلاج لآخر مصاب.. فيديو

تزامنًا مع احتفالات رأس السنة في جميع أنحاء العالم، يعاني أطفال غزة من القصف المستمر لقوات الاحتلال الإسرائيلي على القطاع، والتي تسفر يوميًا عن عشرات الشهداء من الضحايا المدنيين والأطفال، وفي مقطع فيديو جديد، يظهر من خلاله حجم المعاناة التي يعيشها الأطفال في القطاع، رفض طفل معرض لإصابات بالغة الخضوع للعلاج داخل عربة إسعاف من إجل توفير الأدوية لمريض آخر غيره.

🚨🇮🇱 ISRAEL JUST BLEW OFF HALF OF THIS CHILD’S FACE IN GAZA! pic.twitter.com/vpGFTlsbnv