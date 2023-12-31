اليوم السابع
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طفل فلسطينى يتحامل على نفسه ويرفض إسعافه لتوفير العلاج لآخر مصاب.. فيديو

الأحد، 31 ديسمبر 2023 10:00 م
طفل فلسطينى يتحامل على نفسه ويرفض إسعافه لتوفير العلاج لآخر مصاب.. فيديو معاناة اطفال غزة
كتب آسر أحمد

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تزامنًا مع احتفالات رأس السنة في جميع أنحاء العالم، يعاني أطفال غزة من القصف المستمر لقوات الاحتلال الإسرائيلي على القطاع، والتي تسفر يوميًا عن عشرات الشهداء من الضحايا المدنيين والأطفال، وفي مقطع فيديو جديد، يظهر من خلاله حجم المعاناة التي يعيشها الأطفال في القطاع، رفض طفل معرض لإصابات بالغة الخضوع للعلاج داخل عربة إسعاف من إجل توفير الأدوية لمريض آخر غيره.

قال متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي، إننا نواصل العمل لتخفيف من حدة إطلاق الصواريخ على غزة، مضيفًا أن بعض جنود الاحتياط سيعودون إلى عائلاتهم هذا الأسبوع وتنشيط السوق مرة أخرى.  

وأضاف خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة القاهرة الإخبارية، إن رئيس الأركان كل أسبوع يجرى معاينة ميدانية للتخفيف الصواريخ على الميدانيين، مضيفا أن قتال الفصائل الفلسطينية تتطلب قوات خاصة وهندسية فوق الأرض وتحتها.

معاناة اطفال غزة
معاناة اطفال غزة

وتابع أن نحن لدينا أهداف ولا نطرحها على الملأ ولكن سيتم مفاجأة الفصائل الفلسطينية، مؤكدا أن حزب الله لا يهمه مصلحة سكان جنوب لبنان.

وأوضح أنه يجب إعادة الإسرائيليين لسكان غزة، ويجب بناء جدار وعدد من الوسائل الأمنية الأخرى، مؤكدا أننا ندير حرب طويلة، وسيتم إعادة تأهيل الضباط في الجيش لمواصلة الحرب.







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