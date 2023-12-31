صحيفة سودانية: البرهان يعفي النائب العام من منصبه

ذكرت صحيفة السودانى، أن رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، قد اعفى النائب العام المُكلف، خليفة أحمد من منصبه ، وعين بدلا عنه، الفاتح محمد عيسى طيفور.

وبحسب الصحيفة شغل النائب العام الجديد الفاتح طيفور مهام المدعي العام لجرائم دارفور، وعمل بالعديد من النيابات والادارات القانونية المختلفة.

وتأتى الخطوة قبيل أيام من اجتماع حاسم قد يضع حدا للمعارك الدائرة فى السودان، بين قائد الجيش البرهان وقائد قوات الدعم السريع حميدتى.

وفى وقت سابق دعت قمة الهيئة الحكومية للتنمية "إيجاد" رئيس المجلس السيادي الانتقالي وقائد الجيش السودانى البرهان وقائد الدعم السريع حميدتي للاجتماع من أجل الاتفاق على وقف إطلاق النار، وبحث سبل تيسير وصول مواد الإغاثة، لكن تم تأجيله لأسباب فنية.كما قالت إنها أخطرت البرهان باعتذار حميدتي عن حضور اجتماع جيبوتي.

وتحذر القوى السياسية من تفتيت السودان، حيث أكد معتز الفحل، الأمين العام السياسي للحزب الاتحادي الديمقراطي السوداني، أكد فيها أن هناك مؤامرة كبيرة على السودان وأهله وما يحدث من صراعات داخلية تؤثر على دول الجوار وتتطلب الوعي والتعامل مع مستوى خطير، مشددا على أن هناك محاولات لتفتيت الدولة السودانية.

وأشار معتز الفحل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، مع الاعلامي يوسف الحسيني، على القناة الأولى، إلى أن انتقال الدعم السريع إلى دارفور والخرطوم والجزيرة له تداعيات خطيرة وما يفعلوه أمر له تبعاته والنزوح وأثره سيلقي بأثره على الوضع الاقتصادي والأمن في مصر، مؤكدا أن حالة التوتر في السودان تلقى بظلالها على دول الجوار.