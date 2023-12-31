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سهى عرفات عن اغتيال خطيب المسجد الأقصى السابق: يقتلون خيرة رجالنا

الأحد، 31 ديسمبر 2023 01:46 م
سهى عرفات عن اغتيال خطيب المسجد الأقصى السابق: يقتلون خيرة رجالنا سهى عرفات عبر انستجرام
كتب ـ خالد إبراهيم

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نعت سهى عرفات، أرملة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، الشيخ يوسف سلامة وزير الأوقاف الفلسطينى وخطيب المسجد الاقصى المبارك السابق، والذى اغتالته قوات الاحتلال الاسرائيلى  صباح اليوم.

سهى عرفات
سهى عرفات

 

وقالت سهى عرفات عبر حسابها على انستجرام، "قتلت يد الاجرام الاسرائيلية قبل قليل رفيق درب ابو عمار في غزه الشيخ الشهيد، يوسف سلامة القامة الدينية العليا وزير الأوقاف وخطيب المسجد الاقصى المبارك السابق..  القتلة يختاروا أن يقتلوا خيرة رجالنا.. رحم الله الشهيد العظيم واسكنه فسيح جنانه"

 

وكانت وسائل إعلام فلسطينية رسمية، أعلنت اليوم الأحد، استشهاد وزير الأوقاف وخطيب المسجد الأقصى السابق الشيخ يوسف سلامة في قصف إسرائيلى وسط قطاع غزة.







سهى عرفات

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