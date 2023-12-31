رفع أسئلة امتحان الصفين الأول والثانى الثانوى للترم الأول على المنصة الإلكترونية

كتب محمود طه حسين

بدأت المديريات التعليمية والإدارات رفع الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثانى الثانوى للفصل الدراسي الأول عبر منصة الامتحان الإلكترونى بعد المراجعة الدقيقة للأسئلة ومطابقتها لمواصفات الورقة الامتحانية التى حددها المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى بحيث تكون الأسئلة المقالية بنسبة 15% وأسئلة الاختيار من متعدد بنسبة 85% من الامتحان، مضيفة أن الأسئلة التى تم رفعها على المنصة هى الاختيار من متعدد وتعقد الامتحانات عبر منصة المدرسة سكول ، كما نبهت المدارس على جميع طلاب الصف الثانى المدرسة والخدمات توصيل التابلت بشبكة الإنترنت لتحديث التابلت وظهور ايقونه Any connect ويتم تفعيلها قبل الامتحانات والتاكد من منصة swiftassess اصدار V1.8.19.

وكانت الإدارة المركزية لشئون المديريات بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ، أرسلت خطابا إلى المديريات التعليمية باتخاذ الإجراءات التالية:

- تكليف إدارة المتابعة بالمديريات والإدارات التعليمية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لرصد ومتابعة نسب الغياب في المدارس.

- مراعاة إجازات وأعياد الأخوة المسيحين عند إعداد جداول الامتحانات للعام الدراسي الحالي وفق الخريطة الزمنية، وعدم عقد أية امتحانات خلال أيام 6-7-8 من يناير المقبل .

- عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام في الفتره من 11 يناير المقبل إلى 24 من نفس الشهر إلكترونياً وفقاً لجاهزية البنية التكنولوجية للمدارس.

- وضع خطة مبكرة لتنظيم العملية الامتحانية وآلية عقدها واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن سرية وانتظام سير الامتحانات.

هط- التشديد باتخاذ كافة الإجراءات التي تمنع طرق الغش المختلفة لامتحانات الشهادة الإعدادية.

- متابعة مدى فاعلية مجموعات الدعم واستمراريتها وتسخير كافة الإمكانيات التي تستهدف تقديم أفضل خدمة تعليمية للطلاب.

- توفير نسخ مدمجة من البرامج التعليمية على منصات الوزارة وقنوات "مدرستنا" - داخل المدارس، والإعلان عن جدول مواعيد إذاعتها.