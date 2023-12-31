اليوم السابع
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رئيس قضايا الدولة يهنئ البابا تواضروس الثانى بعيد الميلاد المجيد

الأحد، 31 ديسمبر 2023 12:07 م
رئيس قضايا الدولة يهنئ البابا تواضروس الثانى بعيد الميلاد المجيد المستشار مسعد عبد المقصود
كتب أحمد إسماعيل

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هنأ  المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة و المستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة وجميع مستشاري الهيئة، قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وجميع الإخوة الأقباط، بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2024م.

سائلين المولى عز وجل أن يكون عام خير وازدهار وأمن واستقرار  على حضراتهم ومصرنا الحبيبة والعالم أجمع، في ظل وحدة ومحبة الشعب المصري العظيم.

مع تمنياتنا لجميع الإخوة الأقباط عامًا مليئًا بالتوفيق ولمصرنا دوام التنمية والرقي والتقدم، في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وكل عام وأنتم بخير.

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.







العام الجديد

البابا تواضروس

هيئة قضايا الدولة

العام الميلادي الجديد




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