خلع الحذاء على الباب حماية لك.. اعرف المخاطر الصحية لدخول المنزل بالأحذية

كتبت فاطمة خليل

ترك الحذاء على باب المنزل أهم الطرق للحفاظ على نظافة منزلك، وبحسب الخبراء فإن دخول المنزل بالحذاء يسبب مخاطر صحية، بسبب الملوثات والبكتيريا التي تدخلها لمنزلك بدون قصد، بحسب موقع "timesofindia". لماذا لا يجب ارتداء الأحذية في المنزل البكتيريا في نعل حذائك الحذاء أرض خصبة للعديد من البكتيريا والجراثيم، بما في ذلك الإشريكية القولونية الضارة والمطثية العسيرة (التي تؤدي إلى عدوى القولون) وأمراض تتراوح من الإسهال إلى الالتهاب الشديد في القولون، يعد ترك حذائك عند الباب خطوة بسيطة نحو حماية صحتك. ملوثات تدخلها منزلك

العناصر الخارجية التي تجلبها إلى المنزل تجلب السموم لييتك، من رواسب الأتربة والرواسب الكيميائية من السيارات وغيرها، السماح لهذه السموم بالدخول إلى منزلك يمكن أن يؤثر على صحتك.

تأثير الأحذية على الأسطح التى تمشي عليها على الرغم من أن حذائك أنيق، إلا أنه يمكن أن يلحق الضرر بأرضياتك بشدة يمكن أن يؤدي التأثير المستمر لنعل الأحذية إلى سجاد وأرضيات غير نظيفة ومتآكلة، بغض النظر عما إذا كانت أرضيتك من الخشب الصلب أو السجاد أو البلاط، افحص تأثير الأحذية على أرضياتك وكيف يمكن أن يساعدك خلع حذائك في الحفاظ على مظهر منزلك جميلًا وخاليًا من التلف.