فوائد العنب الصحية.. يحسن الدورة الدموية بالخريف

كتبت مروة محمود الياس

العنب أحد أهم أنواع الفاكهة الصحية الغنية بالسكر الطبيعى الذي يحتاجه الجسم بشدة، وتحتوى على كم من السعرات الحرارية المناسبة التى تساعد على إمداد الجسم بالطاقة اللازمة للمزيد من الحركة والنشاط واعتدال المزاج.

وفى تقرير مطول نشر بموقع food Revolution network ذكر أن العنب أحد أهم أنواع الفاكهة، فهو بألوانه وأنواعه الكثيرة يحمل بين ثماره العديد من الفوائد والأسرار الصحية وكذا التجميلية فهو يحتوي علي مضادات أكسدة بكميات كبيرة تساعد فى الحفاظ على مناعة الجسم ودفاعاته قوية ورصينة، كما أنها تعزز من نضارة وشباب الجسم والصخة، وتعزز من الجمال والقوة وتحافظ على الجسم من المرض.

ويحسن العنب وفقًا للتقرير الدورة الدموية للجسم كافة ويساعد على الاسترخاء أيضًا، ما يعزز من صحة القلب ويعزز من سلامته على المدي البعيد.

وينصحك التقرير بتناول العنب باعتدال فتنال فوائده المتمثلة في وقاية الكبد من أمراضه، وكذلك الوقاية من الالتهابات المختلفة التى قد تصيب الجسم، كما أن أحد مواده تساعد على تجنب الميكروبات وتساعد على تقليل حدة الالتهابات وتعزز من فرص الوقاية من الإصابة بالسرطان.

يحتوى العنب أيضًا على نسبة عالية جدًا من الألياف، وهو ما يضمن هضمًا جيدًا ومميزًا، كما أنه يساعد على تعزيز سلامة الهضم وتقليل حدة اضطرابات المعدة ويعزز من الاخراج الحيد دون مشكلات.