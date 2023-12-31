حصاد 2023.. جامعة بنها لأول مرة في التصنيف الهولندى للجامعات "ليدن"

القليوبية إبراهيم سالم

كشف الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها، عن حصاد الجامعة فى عام 2023، وذلك فى مجال التصنيفات الدولية، حيث صنفت الجامعة بها لأول مرة هذا العام، مشيرا إلى أنه لأول مرة تصنف عالميا بالتصنيف الهولندى ليدن "Leiden"، حيث ظهرت جامعة بنها وللمرة الأولى ضمن 1411 جامعة حول العالم شملهم التصنيف الهولندى هذا العام.





وتابع رئيس جامعة بنها ، فى بيان له، أنه بالنسبة لأول نسخه للتصنيف العربى للجامعات "ARU" صنفت الجامعة ضمن أفضل 10 جامعات على مستوى مصر، حيث جاءت بالمركز الـ9 من ضمن 28 جامعة مصرية، كما جاءت بالمركز 20 من ضمن 115 جامعة عربية من 16 دولة عربية.

وأوضح رئيس الجامعة، أنه صنفت الجامعة أيضا فى 11 تخصص بتصنيف شنغهاى للموضوعات 2023، حيث صنفت ضمن أفضل جامعات العالم فى 6 تخصصات فى مجال العلوم الهندسية، وفى 3 تخصصات فى مجال علوم الحياة، كما صنفت لأول مرة هذا العام فى مجال العلوم الطبية، والعلوم الطبيعية.