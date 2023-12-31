حصاد 2023.. المبادرة الرئاسية للكشف عن أورام البروستاتا وطرق الوقاية

كتبت مروة محمود الياس

سرطان البروستاتا أحد أهم وأبرز أنواع السرطانات التى تصيب الرجال، وتهدد مضاعفاته ومشكلاته الكثير منهم، وفى إطار المبادرة الرئاسية التى أعلنت وزارة الصحة عن بدء مرحلتها الثانية للكشف المبكر عن الأورام السرطانية، والتى من أبرزها سرطان البروستاتا.

أوضح الدكتور علاء الدين حسين أستاذ الجراحة العامة والأورام بالمعهد القومى للأورام أن سرطان البروستاتا يهدد عددًا ليس بقليل من الرجال، خاصة ممن يعانون التضخم والالتهاب المتكرر للبروستاتا، ولذا نصح بضرورة الكشف المبكر والمتابعة الدائمة لاكتشاف وتشخيص مشكلات البروستاتا وكذا هذا الورم.

وتابع أستاذ الأورام حديثه، موضحًا مجموعة من أبرز العلامات المبكرة التى لا يجب على الرجال إغفالها أو إهمال علاجها والفحص ومنها:

ـ صعوبات التبول والتى تندرج تحتها الرغبة الملحة والدائمة فى التبول مع صعوبة إفراغ المثانة كلها.

ـ كذلك التبول بشكل مضطرب، أى أن البول يتساقط على شكل خطين وليس على شكل خط مستقيم ومنتظم.

ـ ضعف شديد فى القدرة على التبول، لا يمكنه التبول إلا بالشعور بألم أو بالضغط على نفسه.

ـ قد يحدث انغلاق فى مجرى البول تماما فيحدث أن يصاب المريض باحتباس البول تماما وهى من أبرز العلامات المبكرة.

ـ قد يعانى المريض من البول المختلط بالدماء، أى نزيف أثناء التبول وهى من العلامات الهامة أيضا.

ـ آلام وصعوبات فى التبول شديدة، فلا يمكنه إجراء هذه العملية إلا بصعوبة وبكثرة عدد المرات.

ـ قد يعانى من نزيف مختلط بالسائل المنوى كذلك.

ـ قد يعانى بعض الرجال من مشكلات تخص قوة الانتصاب.

وشدد أستاذ جراحة الأورام على ضرورة الكشف المبكر عن سرطان البروستاتا، ودعا الرجال بمجرد تخطيهم عمر الأربعين بالمشاركة فى المباراة الرئاسية للكشف المبكر عن هذه الأورام، للتشخيص والعلاج بشكل سليم والوقاية من مضاعفات الورم.