كيف تحمى نفسك من سرطان البروستاتا؟.. الصحة تجيب

كتب وليد عبد السلام

كشفت وزارة الصحة والسكان عن آلية الحماية من الإصابة ب سرطان البروستاتا وقالت إنه يجب التوجة لاقرب وحدة صحية لتحديد استهدافك بالفحص من خلال استبيان وزارة الصحة .

وقالت وزارة الصحة والسكان : يجب عمل تحليل psa في المستشفيات الخاصة بالمبادرة حتى فى حالة عدم وجود اعراض أو تاريخ مرضى وتابعت : فى حالة وجود الأعراض يجب مراجعة المختصين بالفحص لعمل التحليل المطلوب

وأضافت : فى كثير من الأحيان يكون المرض من الأنواع الهادئة ولا تحتاج لبدء أى علاج أثناء التشخيص وإنما المتابعة الدورية.

وقالت: في أغلب الأحيان لا يحتاج سرطان البروستاتا في المراحل المبكرة لتلقى أى أنواع من العلاج الكيميائى .