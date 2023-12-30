اليوم السابع
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كيف تحمى نفسك من سرطان البروستاتا؟.. الصحة تجيب

السبت، 30 ديسمبر 2023 03:50 م
كيف تحمى نفسك من سرطان البروستاتا؟.. الصحة تجيب سرطان البروستاتا
كتب وليد عبد السلام

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كشفت وزارة الصحة والسكان عن آلية الحماية من الإصابة بسرطان البروستاتا وقالت إنه يجب التوجة لاقرب وحدة صحية لتحديد استهدافك بالفحص من خلال استبيان وزارة الصحة .
 
وقالت وزارة الصحة والسكان : يجب عمل تحليل psa  في المستشفيات الخاصة بالمبادرة حتى فى حالة عدم وجود اعراض أو تاريخ مرضى وتابعت : فى حالة وجود الأعراض يجب مراجعة المختصين بالفحص لعمل التحليل المطلوب 
 
وأضافت : فى كثير من الأحيان يكون المرض من الأنواع الهادئة ولا تحتاج لبدء أى علاج أثناء التشخيص وإنما المتابعة الدورية.
 
وقالت: في أغلب الأحيان لا يحتاج سرطان البروستاتا في المراحل المبكرة لتلقى أى أنواع من العلاج الكيميائى .
 
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الصحة

سرطان البرستاتا

العلاج الكميائى

الاورام




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