حصاد التعليم 2023.. وضع إطار مناهج المرحلة الإعدادية لبدء تحديثها

انتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خلال الفترة الماضية من وضع الإطار العام لمناهج المرحلة الإعدادية تمهيدا لتطبيق وتحديث منظومة مناهج المرحلة الإعدادية فى نظام التعليم الجديد 2.0، حيث سيتم تطبيق المنهج المطور على طلاب الصف الأول الاعدادى بداية من العام الدراسى المقبل 2025.

وقالت الوزارة، إنه عند وضع الإطار العام لمناهج المرحلة الإعدادية تم مراعاة الفئة العمرية التى تدرس هذه المقررات الدراسية وهى الفئة من 12 حتى 15 عاما، قائلة" حطينا نفسنا مكان هؤلاء الطلاب" من حيث تفكير هؤلاء الطلاب فى هذه الفئة العمرية وعالمهم والشخصيات المؤثرة فيهم ودور الميديا وعلاقتهم مع الأسرة، الأب والأم تحديدا ووظائف المستقبل.

وأوضحت، أن وضع الإطار العام لمناهج المرحلة الإعدادية راعى القيم ونواتج التعلم المستهدفة فى كل مرحلة، متابعة: نحتاج إلى تعلم مختلف قائم على طرح الأسئلة من جانب المتعلم أو الطالب وأيضا احترام رأيه داخل الفصل، مشيرة إلى أن المرحلة الإعدادية هى أخطر مرحلة وأهمها فى التعليم لأنه بعد حصول الطالب على الشهادة الإعدادية يكون أمامه عدة مسارات تعليمية إما أن يلتحق بالتعليم العام أو مدارس المتفوقين أو التعليم الفنى، والدولة حاليا تحتاج إلى التعليم الفنى لتوفير عمالة وفنيين لديهم من المهارات التى تؤهلهم للعمل سواء فى سوق العمل المحلى أو الدولى.

وتابعت أن محتوى كتاب المرحلة الإعدادية الذى سيتم تأليفه وبنائه سيكون جاذب ومتنوع ومعالجة جديدة للموضوعات التقليدية مع وجود أنشطة مكثفة تتناول المشكلات التى تؤرق الطلاب والابتعاد عن الكلم والتركيز على الكيف لتحقيق نواتج التعلم المطلوبة.

وأشارت إلى أنه من بين خصائص ومبادئ مناهج المرحلة الإعدادية الجديدة، تم مراعاة توظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وواحترام عقلية المتعلم وحريته فى التعبير والتفكير العلمى والابداعى، مع تضمين المنهج مجموعة من القيم منها الاحترام سواء لعمله أو للاخرين أو المرأة والاشخاص ذوي الهمم والوقت والملكية العامة والفكرية والخصوصية، وتحمل المسئولية والصمود والمثابرة.

وأكدت أن هدف المناهج مخاطبة المتعلمين فى المرحلة الإعدادية على مستوى شخصى قريب منهم ومن حايتهم العملية واهتماماتهم وتفضيلاتهم واحتياجاتهم، موضحة أن المناهج تتضمن الدراسات الاجتماعية والعلوم والرياضيات واللغة العربية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات واللغة الأجنبية والتربية الفنية والتربية الموسيقية والرياضية، كما يتم وضع مفاهيم متداخلة فى هذه المناهج منها ريادة الأعمال والوعى الصحى والوعى المالى والوعى السياحى والوعى البيئى والمائى والتواصل والفهم الرياضياتى.