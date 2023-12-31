جنايات الأقصر تحيل أوراق 3 متهمين قتلوا مواطنا وسرقوا ماشيته وتعدوا على والدته للمفتى

الأقصر – أحمد مرعى

أمرت محكمة جنايات الأقصر، برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين، رئيس المحكمة، بإحالة أوراق 3 متهمين لقيامهم بقتل مواطن لدى محاولتهم سرقة ماشيته، وذلك في القضية رقم 8052 لسنة 2019، جنايات أرمنت، والمقيدة برقم 740 لسنة 2019 كلي الأقصر، إلى مفتى الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم، لقيامهم بقتل مواطن أثناء محاولتهم سرقته.

وصدر القرار من المحكمة وعضوية المستشارين تامر ثروت شاهين، والمستشار طارق عبد الفتاح عمر، والمستشار ماجد محمود حميدة، والمستشار أحمد محمد الداوودي، وأمانة سر كل من حسن عبد الراضي، وأحمد الطاهر، وذلك بعد سماع مرافعة النيابة العامة وكافة الإجراءات القانونية، حيث تعود تفاصيل الواقعة إلى 2019، خلال دخول الثلاثة متهمين إلى منزل المجني عليه "حسين يوسف" من خلال النافذة، وبحوزتهم عصا وسكين وفرد خرطوش، ولدى شعور المجني عليه بهم، حاول مقاومتهم وانقض على أحدهم وعقره فى أذنه واشتبك مع الإثنين الآخرين، وقام أحدهم بطعنه بسلاح أبيض والثاني أطلق عليه النار فسقط قتيلاً، وتمكنوا من سرقة المواشي وفروا هاربين، وتعدي أحد المتهمين الثلاثة على والدة المجنى عليه.

وتبين أن المتهمين الثلاثة بعد تكثيف التحريات أنهم كل من "عمرو.ع" تاجر، و"إبراهيم.ع" طالب، و"محمد.ا" هارب، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وقاموا بتمثيل الجريمة أمام رجال النيابة، وتم توجيه لهم تهم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وسرقة بالإكراه للماشية، وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت قرارها بإحالة أوراقهم إلى مفتى الجمهورية، وذلك بعد جلسات المحاكمة وسماع الشهود فى الواقعة ومرافعة النيابة العامة.