جنايات الأقصر تقضى بإعدام شاب قتل زوجته بعد مرور 40 يوماً على زواجهما

قضت محكمة جنايات الأقصر، برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين رئيس المحكمة، بإعدام شاب يبلغ من العمر 23 سنة يدعى "إ.ج" لاتهامه بقتل زوجته "خ.1" 17 سنة، بعد مرور 40 يوماً من زواجهما فى نجع الرضوانية بقرية البغدادى، شنقاً لاتهامه بقتل زوجته عمداً مع سبق الإصرار والترصد.

وتعود أحداث الواقعة إلى العام الماضي عقب تلقى مديرية أمن الأقصر بلاغا يفيد اختفاء فتاة تدعى "خلود.ا" 17 عاما، مقيمة بنجع الرضوانية بقرية البغدادي، وذلك لأكثر من شهر بعد مرور 40 يوماً من زواجها بالشاب "إ.ج" 23 سنة، وتم تشكيل فريق من رجال المباحث وتبين أن وراء الواقعة زوجها، والذي اعترف بقتلها بالضرب بشومة على رأسها حتى فارقت الحياة، وقام بدفنها فجراً خوفاً من افتضاح أمره، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وقتها، وأصدرت المحكمة قرارها بالإعدام شنقاً للمتهم.

وكانت قد أصدرت محكمة جنايات الأقصر، برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين رئيس المحكمة، الثلاثاء الماضى، حكمها النهائي على "أميرة.أ.م" المتهمة بقتل الطفل "إبراهيم سيد حسانى" فى نجع العقاربة بمدينة الطود، وذلك عقب إحالة أوراقها إلى فضيلة المفتى فى الجلسة الماضية، وتأييد فضيلة المفتى لحكم الإعدام.

وعقدت جلسة القضية برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين رئيس محكمة جنايات الأقصر، وذلك فى القضية رقم 5590 لسنة 2022 جنايات الأقصر، والمقيدة برقم 1154 جنايات الأقصر، والمعروفة بقضية طفل نجع العقاربة بالأقصر قتيل برميل المش، والتي هزت الشارع الأقصري، وخلال مسيرة الجلسات رفض طلب محامي المتهمة باستدعاء شهود جدد في القضية، حيث أنه خلال الجلسات الماضية فى نهاية ديسمبر الماضي، رفضت المحكمة طلب دفاع المتهمة باستدعاء شهود جدد، لعدم ثبوت ذلك فى أدلة التحقيقات، واكتفى القاضي بالاستماع لشهادة وتقرير الطبيب الشرعي، حيث استبعدت المحكمة طلبات دفاع المتهمة واستمتع إلى شهادة والد الطفل "سيد حسان"، والذي سرد تفاصيل الواقعة بالكامل منذ إختفاء طفلة وحتى وصول الشرطة إليه.