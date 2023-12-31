اليوم السابع
Ads
الأحد، 31 ديسمبر 2023 11:58 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

جامعة حلوان تعلن جدول امتحانات الفصل الدراسى الأول لجميع الكليات

الأحد، 31 ديسمبر 2023 10:28 ص
جامعة حلوان تعلن جدول امتحانات الفصل الدراسى الأول لجميع الكليات جامعة حلوان
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، أن الجامعة انتهت من الاستعدادات وأعمال الامتحانات، وإعلان الجداول في الكليات وتجهيز اللجان، وتأمينها لضمان أداء الطلاب للامتحانات وتوفير مناخ ملائم لجميع الطلاب، حيث تم التنسيق الكامل بين عمداء الكليات والوكلاء وإدارة الجامعة لتوفير جميع الإمكانيات المادية والبشرية من حيث  توفير  الملاحظين والمراقبين، وكذا الإشراف الطبي للحالات العادية أو الحرجة وكذلك توفير الأمن الإداري اللازم لتأمين قاعات الامتحانات من الخارج، لضمان توفير أقصى وسائل المساعدة لإتمام أعمال الامتحانات في جو هادئ للطلاب .
 
وأعلن قطاع شئون التعليم والطلاب عن بداية عقد إمتحانات التخلفات، وكذلك بداية عقد إمتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول كالتالى:-
 
كلية التجارة وإدارة الأعمال بدأت يوم 26 ديسمبر وتنتهى 19 يناير 2024.
 
التجارة ( FMI - BIS ) تبدأ يوم 9 يناير وتنتهى يوم 21 يناير 2024.
 
كلية الحقوق بدأت يوم 23 ديسمبر وتنتهى يوم 24 يناير 2024.
 
كلية الخدمة الإجتماعية بدأت 18 ديسمبر وتنتهى 22 يناير 2024.
 
كلية الآداب بدأت يوم 27 ديسمبر وتنتهى يوم 24 يناير 2024.
 
كلية التربية بدأت يوم 24 ديسمبر وتنتهى يوم 24 يناير 2024.
 
كلية العلوم بدأت يوم 25 ديسمبر وتنتهى يوم 24 يناير 2024.
 
كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بدأت يوم 27 ديسمبر وتنتهى 17 يناير 2024.
 
كلية الصيدلة بدأت يوم 24 ديسمبر وتنتهى يوم 24  يناير 2024.
 
كلية التمريض بدأت يوم 24 ديسمبر وتنتهى يوم 24 يناير 2024.
 
معهد فنى تمريض بدأ يوم 21 ديسمبر وينتهى يوم 22 يناير 2024.
 
كلية هندسة حلوان بدأت يوم 30 ديسمبر وتنتهى يوم 23 يناير 2024.
 
كلية هندسة المطرية بدأت يوم 26 ديسمبر وتنتهي يوم 22 يناير 2024.
 
كلية الفنون الجميلة تبدأ يوم  9  يناير وتنتهى يوم 16 يناير 2024.
 
كلية التربية الفنية تبدأ يوم 13 يناير وتنتهى يوم 22 يناير 2024.
 
كلية التربية الموسيقية بدأت يوم 23 ديسمبر وتنتهى يوم 18 يناير 2024.
 
كلية الفنون التطبيقية بدأت يوم 30 ديسمبر وتنتهى يوم 24 يناير 2024.
 
كلية علوم الرياضة بالهرم تبدأ يوم 4  يناير وتنتهى يوم 23 يناير 2024.
 
كلية علوم الرياضة بالجزيرة تبدا يوم 4  يناير وتنتهى يوم 25 يناير 2024.
 
كلية الإقتصاد المنزلى بدأت يوم 30 ديسمبر وتنتهى 24 يناير 2024.
 
كلية السياحة والفنادق تبدأ يوم 9  يناير وتنتهى يوم 20 يناير 2024.
 
كلية التكنولوجيا والتعليم بدأت يوم 27 ديسمبر وتنتهى يوم 24 يناير 2024
 






جامعة حلوان

جداول امتحانات الفصل الدراسى الاول

كليات جامعة حلوان

اليوم السابع بلس




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة