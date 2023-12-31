اليوم السابع
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تعرف على تفاصيل استعدادات وزارة الرى لموسم الصيف

الأحد، 31 ديسمبر 2023 08:00 ص
تعرف على تفاصيل استعدادات وزارة الرى لموسم الصيف وزارة الرى
كتبت أسماء نصار

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ناقش الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجراءات الاستعداد للموسم الصيفي القادم وتطوير منظومة صيانة الترع والمنشآت المائية وإدارة وتوزيع المياه .
 
وفى التقرير التالى نتعرف على التفاصيل:
 
 
1- إعادة تفعيل أقسام توزيع المياه بالإدارات العامة للري ، وتدريب المهندسين على أعمال توزيع المياه .
 
2- تشكيل لجان للمرور على البوابات ومتابعة أعمال الصيانة الجارية لها ، ورفع كفاءة معدات الصيانة الوقائية
 
3- الانتهاء من أعمال الصيانة الحرجة للبوابات  فى بداري الوقت لضمان الاستعداد الأمثل للموسم الصيفي.
 
4- قيام الإدارة المركزية لصيانة المجاري المائية بعرض رؤية متكاملة لأعمال صيانة المنشآت المائية والترميمات البسيطة.
 
5- إدخال بيانات عقود التطهيرات على قاعدة البيانات المُعدة لذلك ، وقيام قطاع التخطيط بعرض ما يتم إدخاله من بيانات بصفة دورية.
 
6- ربط الحوافز والمكافآت التي يتم صرفها للإدارات المركزية والعامة للرى بالمحافظات بمدى التميز غير الإعتيادي في تنفيذ المهام المنوطة بها.
 
 
 






وزارة الرى

المجارى المائية

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استعدادات الصيف




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