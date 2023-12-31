بعد وقفها بسبب فيضانات.. قطارات "يوروستار" تستأنف رحلاتها من لندن

وكالات

أعلنت "يوروستار"، أن قطاراتها ستستأنف حركتها العاديّة الأحد، بعد أن كانت أُلغيت كل رحلات قطارات "يوروستار" من لندن وإليها السبت بسبب فيضانات في سكك حديد في جنوب إنجلترا عرقلت سفر نحو 30 ألف راكب عشية الاحتفالات بحلول رأس السنة.

وقالت الشركة على موقع إكس (تويتر سابقا) "نستطيع أن نؤكد أننا سنلتزم المواعيد المقررة الأحد. محطاتنا ستكون مزدحمة بسبب انقطاع حركة المرور السبت".

في وقت سابق السبت، أوضحت شركة "يوروستار" على موقعها الإلكتروني أنه "بسبب فيضان في نفق على الخط الفائق السرعة قرب لندن، اضطررنا إلى إلغاء كل رحلات القطارات على الخط من لندن وإليها السبت 30 ديسمبر".

وأفادت الشركة في بيان بأن رحلات 41 قطاراً ألغيت في المجموع. وينعكس هذا الإلغاء على نحو 30 ألف راكب علقوا في لندن أو باريس أو بروكسل أو أمستردام.

وبحسب موقع سكاى نيوز، أتت هذه الإلغاءات في نهاية أسبوع هي من الأكثر ازدحاما بالرحلات في السنة.

وقد حدثت فيضانات بين محطة سان بانكراس الدولية التي تنطلق منها وتصل إليها قطارات "يوروستار" في لندن ومحطة إبسفليت الدولية في جنوب شرق إنجلترا و"لم يتحسّن الوضع وتعذّر تشغيل خدمات سكك الحديد" السبت، وفق ما أوضحت "يوروستار".

وأعربت المجموعة عن أسفها الشديد للزبائن ودعتهم إلى زيارة موقعها الإلكتروني "للاطلاع على التعويضات التي هم مخوّلون الحصول عليها".