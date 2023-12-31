بالأسماء.. إصابة 15 شخصا فى حادث انقلاب سيارة نقل بأسوان

أسوان - عبد الله صلاح

أصيب 15 شخصا، اليوم، الأحد، فى حادث انقلاب سيارة نقل شرق مدينة أسوان ، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.

تلقى مرفق إسعاف أسوان، بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل بطريق مطلع الصداقة شرق مدينة أسوان، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أسوان التخصصى بالصداقة، بعد أن تنوعت إصاباتهم ما بين كسور وجروح وكدمات.

وأسفر الحادث عن إصابة: "سهيلة تاج على، 55 سنة، أحمد عادل أحمد، 15 سنة، عبد الرحمن محمود عبد الرحمن، 75 سنة، رؤية عبد الرحمن محمود، 35 سنة، سميرة فتحى محمد، 33 سنة، وشقيقتها أمانى 50 سنة، وشقيقهما عادل، 15 سنة، فاطمة عثمان عبد القادر، 12 سنة، دعاء عثمان أحمد، 15 سنة، عماد الدين مهلب التاج، 6 سنوات، إقبال عبد السلام أحمد، 70 سنة، نضال كراش كره، 35 سنة، عفاف فتحى محمد، 45 سنة، نفيسة إبراهيم عباس، 75 سنة، أحمد عبد الرحمن محمود، 19 سنة، وشقيقه محمود، 23 سنة، وشقيقهما عبد الرحمن، 75 سنة، مطلب التاج على، 20 سنة، نضال عبد السلام الحسن، 70 سنة، عماد مهند التاج، 6 سنوات، وشخص مصاب مجهول الهوية، 35 سنة".