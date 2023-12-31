المحطات النووية: وصول باقى أجزاء قلب مفاعل الوحدة النووية الثانية بالضبعة

صرح الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء عن وصول مصيدة قلب المفاعل للوحدة النووية الثانية بمحطة الضبعة على ميناء الضبعة التخصصى المصمم خصيصا لاستقبال معدات المحطة النووية بالضبعة والذى به تم الانتهاء من كافة معالم المشروع المخطط لها خلال العام الجارى 2023.

وأعرب الوكيل فى بيان له اليوم عن سعادته بإتمام معالم تنفيذ المشروع على الوجه الأكمل معربا عن تطلعه للمضى قدما نحو البدء فى تنفيذ معالم المشروع خلال العام الجديد 2024.

وأبحرت سفينة الشحن التى تحمل باقى مكونات مصيدة قلب المفاعل للوحدة النووية الثانية مُغادِرة روسيا الاتحادية، وقد تم وصولها لرصيف الضبعة البحرى التخصصى اليوم فى 31 ديسمبر 2023 فى الساعة التاسعة صباحا حيث بدأت بالفعل بتفريغ حمولتها بأمان وفق لما هو مخطط.

الجدير بالذكر أن مصيدة قلب المفاعل تعد أحد العناصر الأساسية فى نظام السلامة للمحطة، وتعكس أعلى معدلات الأمان النووى لضمان التشغيل الآمن والمستمر لمحطة الضبعة النووية، وهى أحد المعدات المميزة للمفاعلات الروسية من الجيل الثالث المتطور 3+، وهى عبارة عن نظام حماية فريد يتم تركيبة أسفل قاع وعاء المفاعل بهدف رفع درجة أمان وسلامة المحطة.