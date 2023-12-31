الكشف على 1635 مواطنًا مجانا ضمن مبادرة "بالوعى مصر تتغير للأفضل" بالبحيرة

أكدت الدكتورة فايزة زايد وكيل وزارة التضامن بالبحيرة على تفاعل المواطنين مع مبادرة "بالوعى مصر تتغير للأفضل" التى نظمتها مديرية التضامن الاجتماعى بالبحيرة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى ومديرية الصحة بالبحيرة.

وأضافت أن هذه المبادرة تأتى ضمن استراتيجية الدولة لدعم سكان المناطق المطورة وفى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتقديم برامج الدعم والحماية لأهالى تلك المناطق.

وأوضحت وكيل وزارة التضامن أنه تم الكشف على 1653 مواطنًا مجانا، خلال القافلة الطبية التى تم تنظيمها بمركز الدلنجات على مدار يومين من خلال 8 عيادات طبية، لافتة إلى أن القافلة تضمنت الكشف الطبى فى التخصصات المختلفة بالإضافة إلى وجود معملى دم وطفيليات وجهاز أشعة، ووجود سونار بعيادتى النساء وتنظيم الأسرة، كذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة.

كما تم تقديم خدمة التثقيف الصحى للمواطنين المترددين على القافلة، وصرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان.