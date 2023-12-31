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الصحة تكشف 11 معلومة عن متحور كورونا الجديد المنتشر بـ 40 دولة بالعالم

الأحد، 31 ديسمبر 2023 01:30 م
الصحة تكشف 11 معلومة عن متحور كورونا الجديد المنتشر بـ 40 دولة بالعالم وزارة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

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 كشفت وزارة الصحة والسكان عن 11 معلومة جديدة عن المتحور الجديد  لفيروس كورونا الجديد JN.1 والتى تشمل:
 
1-  هو متحور من سلالة BA.2.86 وهو أحد متحورات كوفيد 19 الأصلي.

2-  اكتشف أول مرة في أمريكا في سبتمبر 2023.
 
3- المتحور موجود حاليا في أكثر من 40 دولة حول العالم.

4- تأثيرة منخفض على الصحة العامة.
 
5- 44 ٪ من إصابات كورونا  في أمريكا حتى نصف ديسمبر الحالي بسببة.
 
6-   لدية قابليه أكثر على الانتشار مقارنة بغيرة من المتحورات ولكن لاتزيد خطورتة الصحيه عنهم.

7-  لدية طفرة واحدة في البروتين الشوكي له تميزة عن BA.2.86 و تجعلة أكثر قدرة علي مهاجمة الخلايا.
 
8- ويعتقد أن اللقاحات الحالية تنتج اجسام مضادة له ولو بدرجة أقل ولكنها قد تحقق مناعة ولو جزئية .

9- تتشابه اعراضة مع كوفيد 19 ومتحوراته وغير معروف حتي الآن أن  له أعراض مختلفه والاعراض تعتمد علي مناعة وصحة المصاب العامة.
 
10 - أعراض الإصابة بالمتحور الجديد تتمثل فى :- حمي سعال ضيق تنفس، ألم عضلات صداع فقدان التذوق أو/ والشم ، إلتهاب الحلق احتقان و/ أو سيلان بالأنف.
 
11- ويمكن الوقاية من المتحور الجديد عن طريق تطهير الأيدي والاسطح بشكل مستمر وتجنب التواجد في الأماكن المزدحمة غير جيدة التهوية واستخدام الماسكات إذا استدعت الظروف.
 
 
 
 
 
 
 

 







وزارة الصحة

متحور كورونا الجديد

كورونا

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