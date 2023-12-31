الرئيس الصينى: اقتصاد بلادنا يصمد فى وجه العواصف ويصبح أكثر مرونة وديناميكية

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قال الرئيس الصينى "شى جين بينج"، اليوم الأحد، إن عام 2023 شهد صمود الاقتصاد الصينى فى وجه العواصف ليصبح "أكثر مرونة وديناميكية من ذى قبل".

جاء ذلك فى كلمة له ألقاها بمناسبة حلول العام الجديد 2024، حيث أشار شى إلى توجه اقتصاد بلاده نحو التعافى والتحسن باستمرار، وتتقدم التنمية عالية الجودة بخطوات متزنة، موضحا أن منظومة الصناعات الحديثة أصبحت أكثر استكمالا، كما تنامت بشكل سريع دفعة من الصناعات الأساسية الجديدة التى تتسم بالطابع الراقى والذكى والأخضر، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا).



ونوه الرئيس "شي" بأن الصين حققت حصادا وافرا من الحبوب للسنة الـ20 على التوالي، وتم تحقيق تقدمات جديدة لأعمال النهوض بالأرياف، مؤكدا أن التنمية القائمة على الابتكار فى الصين هى مفعمة بالحيوية وذلك بفضل سنوات من الجهود المخلصة.



وأشار الرئيس الصينى إلى أنه فى كل مكان فى جميع أنحاء الصين يتم الوصول إلى آفاق جديدة بتصميم حازم وتظهر إبداعات وابتكارات جديدة يوميا، موضحا أن المنتجات المصممة والمصنوعة فى الصين، وخاصة العلامات التجارية العصرية، لاقت ترحيبا واسعا لدى المستهلكين، كما حققت الموديلات الجديدة من الهواتف المحمولة الصينية نجاحا فوريا فى السوق، حيث تعد سيارات الطاقة الجديدة وبطاريات الليثيوم والمنتجات الكهروضوئية، دليلا جديدا على براعة التصنيع فى الصين.