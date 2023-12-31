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الرئيس السيسى يصدّق على الترخيص لوزير البترول للبحث عن النفط واستغلاله بخليج السويس

الأحد، 31 ديسمبر 2023 03:46 م
الرئيس السيسى يصدّق على الترخيص لوزير البترول للبحث عن النفط واستغلاله بخليج السويس الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد الجالى

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نشرت الجريدة الرسمية تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون رقم 166 لسنة 2023 ، بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية شرق الزيت البحرية بخليج السويس.
 
 
كما نشرت تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون رقم 168 لسنة 2023 ، بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى منطقة تنمية أشرفى بخليج السويس.
 
ونشرت أيضًا تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون رقم 169 لسنة 2023 ، بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى منطقة تنمية رأس العش بخليج السويس.
 
الرئيس السيسى يصدّق على الترخيص لوزير البترول للبحث عن النفط واستغلاله بخليج السويس (1)
 

الرئيس السيسى يصدّق على الترخيص لوزير البترول للبحث عن النفط واستغلاله بخليج السويس (2)
 

الرئيس السيسى يصدّق على الترخيص لوزير البترول للبحث عن النفط واستغلاله بخليج السويس (3)
 

الرئيس السيسى يصدّق على الترخيص لوزير البترول للبحث عن النفط واستغلاله بخليج السويس (4)
 

الرئيس السيسى يصدّق على الترخيص لوزير البترول للبحث عن النفط واستغلاله بخليج السويس (5)
 

الرئيس السيسى يصدّق على الترخيص لوزير البترول للبحث عن النفط واستغلاله بخليج السويس (6)
 

الرئيس السيسى يصدّق على الترخيص لوزير البترول للبحث عن النفط واستغلاله بخليج السويس (7)
 

الرئيس السيسى يصدّق على الترخيص لوزير البترول للبحث عن النفط واستغلاله بخليج السويس (8)
 
 
قراران جمهوريان بالترخيص لوزير البترول للبحث عن النفط واستغلاله بخليج السويس (1)
 

قراران جمهوريان بالترخيص لوزير البترول للبحث عن النفط واستغلاله بخليج السويس (2)
 

قراران جمهوريان بالترخيص لوزير البترول للبحث عن النفط واستغلاله بخليج السويس (3)
 

قراران جمهوريان بالترخيص لوزير البترول للبحث عن النفط واستغلاله بخليج السويس (4)
 

قراران جمهوريان بالترخيص لوزير البترول للبحث عن النفط واستغلاله بخليج السويس (5)
 

قراران جمهوريان بالترخيص لوزير البترول للبحث عن النفط واستغلاله بخليج السويس (6)
 

قراران جمهوريان بالترخيص لوزير البترول للبحث عن النفط واستغلاله بخليج السويس (7)
 

قراران جمهوريان بالترخيص لوزير البترول للبحث عن النفط واستغلاله بخليج السويس (8)
 
قراران جمهوريان بالترخيص لوزير البترول للبحث عن النفط واستغلاله بخليج السويس (1)
 

 

قراران جمهوريان بالترخيص لوزير البترول للبحث عن النفط واستغلاله بخليج السويس (2)
 

 

قراران جمهوريان بالترخيص لوزير البترول للبحث عن النفط واستغلاله بخليج السويس (3)
 

 

قراران جمهوريان بالترخيص لوزير البترول للبحث عن النفط واستغلاله بخليج السويس (4)
 

 

قراران جمهوريان بالترخيص لوزير البترول للبحث عن النفط واستغلاله بخليج السويس (5)
 

 

قراران جمهوريان بالترخيص لوزير البترول للبحث عن النفط واستغلاله بخليج السويس (6)
 

 

قراران جمهوريان بالترخيص لوزير البترول للبحث عن النفط واستغلاله بخليج السويس (7)
 

 

قراران جمهوريان بالترخيص لوزير البترول للبحث عن النفط واستغلاله بخليج السويس (8)
 






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